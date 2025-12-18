O cantor, compositor e político brasileiro Gilberto Gil atua no Coliseu Porto Ageas, em 10 de abril de 2026, no âmbito da sua mini-digressão pela Europa que contempla apenas quatro concertos, anunciou nesta quinta-feira a promoção do espetáculo em Portugal.

O músico Gilberto Gil, figura central do tropicalismo, “regressa à Europa em abril de 2026 para apenas quatro concertos exclusivos, e Portugal recebe um deles: dia 10 de abril de 2026, às 21h00, no Coliseu Porto Ageas, um espetáculo único e irrepetível“, lê-se num comunicado enviado à comunicação social.

O vencedor de nove Grammy, com 60 álbuns no currículo, ex-ministro da Cultura do Brasil, artista da Paz da UNESCO e membro da Academia Brasileira de Letras, vem a Portugal com um concerto único no país que sucede a Tempo Rei – Última Turnê, a “digressão de despedida dos grandes palcos” que até 28 de março de 2026 vai percorrer a América do Sul, em arenas e estádios de futebol.

A digressão de despedida de Gilberto Gil, iniciada em 15 de março deste ano, em Salvador da Bahia (Brasil) — a cidade onde o músico nasceu em 1942 — soma um total de 23 datas e 21 delas estão esgotadas, com mais de 210 mil bilhetes vendidos.

O músico, antes de vir a Portugal, vai atuar no Rio de Janeiro, em Copacabana, na passagem de ano, em Santiago do Chile, Buenos Aires, Belém, entre outras cidades, terminando em São Paulo, Brasil, onde atua pela quinta vez nesta digressão.

Em abril de 2026, Gil atravessa o Atlântico para a curta digressão europeia com passagem por Portugal, no dia 10 de abril, com concerto no Coliseu do Porto.

No concerto, o músico vai ser acompanhado ao vivo pelos filhos Bem e José, e pelos netos João e Flor.

“Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes ‘shows’. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver”, afirmou Gilberto Gil, citado pelo comunicado divulgado.

Gilberto Gil soma uma carreira de mais de seis décadas, com uma obra que liga tradição e modernidade, fazendo do músico um dos “mais consagrados embaixadores culturais do Brasil no mundo”.

Os ingressos para o concerto no Coliseu do Porto vão estar à venda a partir de sexta-feira e os preços variam entre os 25 e os 390 euros, com desconto de 40% para pessoas com mobilidade reduzida e acompanhantes.