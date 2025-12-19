O Comando Regional da PSP da Madeira deteve uma mulher e um homem por suspeita de tráfico de droga, no Funchal, tendo este último ficado em prisão preventiva, indicou esta sexta-feira aquela polícia.

Em comunicado, a PSP refere que a detenção ocorreu na sequência do cumprimento de mandados de busca domiciliária, “sustentados por uma complexa investigação policial”.

A polícia apreendeu 6.805 doses de bloom (substância psicoativa comum na região), 50 doses de ecstasy “e mais de 4 kg de material usado para preparação de substâncias e que aumenta artificialmente o seu peso”.

“Nesta ação foram também apreendidas quatro viaturas, 1.030 euros provenientes da atividade de tráfico e 12 caixas de produtos anabolizantes”, destaca a PSP.

Os detidos foram ambos presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz aplicado a prisão preventiva ao homem, a medida de coação mais gravosa, e termo de identidade e residência à mulher.