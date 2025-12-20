O Moreirense ascendeu este sábado, provisoriamente, ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar a zero no reduto do Estrela da Amadora, em encontro da 15.ª jornada.

A formação de Moreira de Cónegos somou, ainda assim, o quinto embate sem ganhar (três empates e duas derrotas), enquanto o conjunto da Reboleira pontuou pela quarta vez nos últimos seis jogos, sendo exceções os desaire em Alvalade e no Dragão.

Na classificação, o Moreirense passou a contar 21 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães (oitavo, com menos um jogo), enquanto o Estrela da Amadora igualou no 12.º lugar os insulares Santa Clara e Nacional.