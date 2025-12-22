A Marinha Portuguesa transportou no sábado bens essenciais para a Obra Social Madre Maria Clara, na ilha do Pico, com o objetivo de apoiar crianças “em situação de vulnerabilidade social”, foi esta segunda-feira revelado.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado, no total foram recolhidos 500 quilos de alimentos, 150 quilos de roupa, 50 quilos de produtos de higiene e 150 quilos de brinquedos destinados à instituição, que desenvolve trabalho de apoio social junto da comunidade local.

Estes bens foram transportados pelo navio NRP Sines, da Marinha Portuguesa, atualmente em missão na Zona Marítima dos Açores, que realizou o transporte marítimo entre as ilhas de São Miguel e do Pico, no âmbito da iniciativa solidária “Um gesto, uma Mudança”.

A entrega do material contou também com o apoio da Capitania do Porto da Horta, no Faial, garantindo que os bens cheguem atempadamente às crianças apoiadas pela instituição, durante a época natalícia.

A Marinha reafirma o seu empenho “em contribuir para o bem-estar das populações e em fortalecer os laços de proximidade com as comunidades do arquipélago dos Açores”.