Princesa Mette-Marit poderá ser submetida a transplante de pulmão

A saúde da princesa Mette-Marit da Noruega tem vindo a piorar nos últimos meses com a casa real norueguesa a avançar agora que a princesa deverá precisar de um transplante de pulmão. Diagnosticada em 2018, Mette-Marit, de 52 anos, sofre de fibrose pulmonar, uma doença degenerativa que provoca cicatrizes nos pulmões, dificultando a respiração e a entrada de oxigénio na corrente sanguínea.

Em comunicado, a casa real avança que, durante o outono, Mette-Marit foi submetida a vários exames que “revelaram um claro agravamento do estado de saúde”, o que levou ao processo de avaliação para uma possível cirurgia. “Estamos a chegar ao ponto em que um transplante pulmonar será necessário e estamos a fazer os preparativos necessários para garantir que isso seja possível quando chegar a hora. No momento, nenhuma decisão foi tomada sobre quando a princesa herdeira será colocada na lista de espera para transplante pulmonar”, disse Are Martin Holm, professor e chefe do Departamento de Medicina Respiratória do Hospital Universitário Rikshospitalet. De acordo com a BBC, na Noruega, geralmente, há entre 20 e 40 pacientes na lista de espera para transplante pulmonar.

Segundo Are Martin Holm, o transplante é visto como um último recurso e por isso quem sofre de fibrose pulmonar tem de estar significativamente doente e ter uma expectativa de vida limitada antes que um transplante de pulmão possa ser considerado apropriado. Já o sucesso da cirurgia depende de fatores como encontrar um doador compatível e garantir que o corpo não rejeita o novo órgão.

Apesar da necessidade de repouso e de um regime de exercícios específicos, a princesa vai continuar, por vontade própria, a desempenhar as suas funções. Para tal, a agenda foi adaptada à sua situação atual. Já o seu médico, que descreve a fibrose pulmonar como uma “doença perigosa”, explicou que quando os doentes estão em repouso podem respirar normalmente mas que quando se esforçam, ao fazer exercício físico, por exemplo, os pulmão “não conseguem acompanhar”.

Numa entrevista com à NRK, o príncipe Haakon, marido de Mette-Marit futuro rei da Noruega, explicou que a princesa pode parecer “perfeitamente bem” quando está sentada mas que nos últimos tempos tem notado uma maior dificuldade para respirar, menos energia e mais facilidade para adoecer. Já a princesa herdeira comentou que a ideia do transplante, por si só, já era difícil por saber que envolve riscos.

Apesar da notícia, Mette-Marit e a família não deixa de celebrar o Natal: este domingo publicaram um vídeo onde a princesa é vista a decorar uma árvore junto do marido e dos dois filhos, a princesa Ingrid Alexandra, de 21 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 20 anos. Ao momento juntou-se também labradoodle Molly Fiskebolle.