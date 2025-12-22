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Princesa Mette-Marit poderá ser submetida a transplante de pulmão

Este artigo tem mais de 6 meses

A princesa da Noruega sofre de fibrose pulmonar, que provoca cicatrizes nos pulmões e dificulta a respiração. Estado de saúde tem vindo a piorar mas ainda não está na lista de espera para cirurgia.

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A princesa vai continuar, por vontade própria, a desempenhar as suas funções

NTB/AFP via Getty Images

A princesa vai continuar, por vontade própria, a desempenhar as suas funções

NTB/AFP via Getty Images

A saúde da princesa Mette-Marit da Noruega tem vindo a piorar nos últimos meses com a casa real norueguesa a avançar agora que a princesa deverá precisar de um transplante de pulmão. Diagnosticada em 2018, Mette-Marit, de 52 anos, sofre de fibrose pulmonar, uma doença degenerativa que provoca cicatrizes nos pulmões, dificultando a respiração e a entrada de oxigénio na corrente sanguínea.

Em comunicado, a casa real avança que, durante o outono, Mette-Marit foi submetida a vários exames que “revelaram um claro agravamento do estado de saúde”, o que levou ao processo de avaliação para uma possível cirurgia. “Estamos a chegar ao ponto em que um transplante pulmonar será necessário e estamos a fazer os preparativos necessários para garantir que isso seja possível quando chegar a hora. No momento, nenhuma decisão foi tomada sobre quando a princesa herdeira será colocada na lista de espera para transplante pulmonar”, disse Are Martin Holm, professor e chefe do Departamento de Medicina Respiratória do Hospital Universitário Rikshospitalet. De acordo com a BBC, na Noruega, geralmente, há entre 20 e 40 pacientes na lista de espera para transplante pulmonar.

Segundo Are Martin Holm, o transplante é visto como um último recurso e por isso quem sofre de fibrose pulmonar tem de estar significativamente doente e ter uma expectativa de vida limitada antes que um transplante de pulmão possa ser considerado apropriado. Já o sucesso da cirurgia depende de fatores como encontrar um doador compatível e garantir que o corpo não rejeita o novo órgão.

Apesar da necessidade de repouso e de um regime de exercícios específicos, a princesa vai continuar, por vontade própria, a desempenhar as suas funções. Para tal, a agenda foi adaptada à sua situação atual. Já o seu médico, que descreve a fibrose pulmonar como uma “doença perigosa”, explicou que quando os doentes estão em repouso podem respirar normalmente mas que quando se esforçam, ao fazer exercício físico, por exemplo, os pulmão “não conseguem acompanhar”.

Numa entrevista com à NRK, o príncipe Haakon, marido de Mette-Marit futuro rei da Noruega, explicou que a princesa pode parecer “perfeitamente bem” quando está sentada mas que nos últimos tempos tem notado uma maior dificuldade para respirar, menos energia e mais facilidade para adoecer. Já a princesa herdeira comentou que a ideia do transplante, por si só, já era difícil por saber que envolve riscos.

Apesar da notícia, Mette-Marit e a família não deixa de celebrar o Natal: este domingo publicaram um vídeo onde a princesa é vista a decorar uma árvore junto do marido e dos dois filhos, a princesa Ingrid Alexandra, de 21 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 20 anos. Ao momento juntou-se também labradoodle Molly Fiskebolle.

A atualização do estado de saúde de Mette-Marit surge quatro meses depois de o seu filho mais velho ter sido acusado de 32 crimes, incluindo quatro violações, podendo vir a ser condenado até 10 anos de prisão. Marius Borg Hoiby é ainda acusado de maus-tratos em relações íntimas, atos de violência, violação da liberdade e de ter filmado e gravado vídeos sem consentimento. De acordo com a advogada, rejeita as acusações de violação.

As quatro violações pelas quais Hoiby é acusado ocorreram em 2018, 2023 e 2024, com a última a ser perpetrada após o início da investigação policial. O filho mais velho da princesa, de 28 anos, é especificamente suspeito de “uma violação com penetração” e “duas violações sem penetração”.

Nascido de uma relação anterior ao casamento da mãe com o príncipe herdeiro Haakon, o filho mais velho de Mette-Marit foi detido a 4 de agosto de 2024, por suspeita de agressão à companheira. Essa detenção desencadeou uma série de outras denúncias por parte de várias vítimas.

Proponha uma correção, sugira uma pista: csobral@observador.pt

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