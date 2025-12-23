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Os porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, defenderam esta terça-feira um país “cada vez mais inclusivo” e realçaram algumas vitórias do partido durante este ano apesar da “conjuntura difícil”.

Numa mensagem de Natal divulgada pelo partido, a porta-voz e líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, realçou que “apesar da conjuntural difícil”, no âmbito do processo orçamental para 2026, foi aprovado o reforço do subsídio de assistência ao filho, permitindo que “crianças com cancro, com deficiência ou com doença crónica agora tenham uma possibilidade mais real” de passar mais tempo com os seus pais.

O Livre propôs que este subsídio passasse a corresponder a 100% do salário, mas essa proposta foi chumbada, com o parlamento a aprovar a iniciativa apresentada pelos partidos do Governo, PSD e CDS-PP, que subiu de 65 para 80%.

Outra “conquista” do Livre, de acordo com Isabel Mendes Lopes, foi colocar “o jogo online na agenda”, com um conjunto de propostas para limitar ou proibir a publicidade a este tipo de jogo.

Isabel Mendes Lopes enalteceu ainda a adesão dos trabalhadores à greve geral do passado dia 11, numa “clara rejeição do pacote laboral que o Governo apresentou”.

Ao seu lado na mensagem, Rui Tavares salientou que o Natal “é o tempo do reencontro” e apelou à, por vezes, “tão esquecida fraternidade”.

O deputado salientou que o ano foi “muito difícil” também no plano internacional, “de Gaza à Ucrânia, com as ameaças que os novos autoritarismos trazem em todo o mundo”.

“No Livre lutamos para que seja dada aos apátridas nacionalidade, para que os refugiados possam encontrar o seu porto de abrigo, e para que o país, com o contributo de todos, seja cada vez mais inclusivo, e que possa dar a toda a gente, independentemente das circunstâncias pequenas em que possam ter nascido, a vontade e a capacidade de sonhar maior”, sublinhou.

Isabel Mendes Lopes também fez questão de destacar as vitórias eleitorais do partido, que nas legislativas de maio aumentou o seu grupo parlamentar de quatro para seis deputados e nas eleições autárquicas de outubro conquistou uma maior implantação local.