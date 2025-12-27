O Estrela da Amadora regressou este sábado aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol e subiu à primeira metade da classificação, ao vencer por 3-2 na visita ao Famalicão, em jogo da 16.ª jornada.

Luan Patrick, aos oito minutos, na própria baliza, adiantou os minhotos, mas Kikas, aos 10, e Jovane Cabral, aos 24, operaram a reviravolta dos amadorenses, antes de Sorriso, aos 27, repor a igualdade, que seria desfeita na segunda parte, com o ‘bis’ do internacional cabo-verdiano, aos 51.

A formação estrelista, que vinha de dois encontros sem vencer, somou o segundo triunfo fora de casa na prova e subiu ao nono lugar, com 18 pontos, enquanto o Famalicão averbou a segunda derrota seguida e está na sexta posição, com 23.