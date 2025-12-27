O poste português Neemias Queta ajudou na sexta-feira os Boston Celtics a conquistarem a quarta vitória seguida na fase regular da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), a segunda consecutiva sobre os Indiana Pacers, por 140-122.
Queta foi titular nos Celtics e contribuiu com oito pontos para o triunfo em Indianápolis, tendo ainda capturado sete ressaltos (dois ofensivos e cinco defensivos), registo em que apenas foi superado pelo colega de equipa Payton Pritchard, com nove, durante os 20.43 minutos em que esteve em ação.
O poste português efetuou ainda três assistências, dois desarmes de lançamento e um roubo de bola ao adversário, tendo ajudado a equipa de Boston a conquistar a quarta vitória seguida na NBA, ficando a apenas uma de igualar a melhor série da época, alcançada no início deste mês.
Depois de um parcial inicial em que a equipa anfitriã se impôs por 39-28, os visitantes reagiram e já chegaram ao intervalo a vencer por 75-61, confirmando na segunda parte do encontro a superioridade sobre os Pacers, que tinham batido em casa quatro dias antes, por 103-95.
Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam a terceira posição da Conferência Este, após a realização de 30 encontros, com um saldo positivo de 19 vitórias e 11 derrotas.
Esta temporada, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 24,4 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 9,9 pontos e 7,9 ressaltos.