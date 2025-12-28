Não tem o prestígio da Bola de Ouro, não tem o historial do The Best, mas ao longo dos anos tem vindo a conquistar algum élan — até pela multiplicidade e universalidade dos prémios e das distinções que distribui. Este domingo, nos últimos dias do ano, a cerimónia dos Globe Soccer Awards voltava a ter lugar no Hotel Atlantis The Royal, no Dubai, e a contar com vários protagonistas portugueses.

Desde logo, Cristiano Ronaldo estava naturalmente nomeado para Melhor Jogador do Médio Oriente, prémio que venceu nos últimos dois anos. Vitinha era finalista para Melhor Jogador do Ano e também Melhor Médio do Ano, enquanto que Jorge Mendes era cronicamente um dos nomeados para a distinção de Melhor Agente do Ano, troféu que já havia alcançado 12 vezes, e João Neves competia pelo prémio de Jogador Emergente do Ano e também Melhor Médio. Por fim, também Luís Campos e Deco poderiam ser eleitos como Melhor Diretor Desportivo pelo trabalho desenvolvido no PSG e no Barcelona, respetivamente. Por tudo isto e numa gala que contou com as presenças dos nomeados, à exceção de João Neves, Pedro Proença representou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“O ano de 2025 é um ano excecional para o futebol português, nomeadamente para a Federação, jogadores e clubes. Esta gala, estas nomeações, treinadores, agentes, as próprias seleções… É o reconhecimento do trabalho que está a ser feito, que depois permite estes patamares de reconhecimento internacional. O futebol português é ‘role model’ na criação e potenciação de talento do jovem jogador, do treinador, do dirigente, da organização. É evidente que estarmos aqui é um sinal desta positividade que vivemos”, disse o presidente da FPF em declarações ao Canal 11 antes do início da gala.

E Pedro Proença acabou mesmo por ser o primeiro português a subir ao palco. Pela conquista da Liga das Nações, a Seleção Nacional foi eleita a melhor Seleção Nacional do Ano e o presidente da FPF começou por lembrar Diogo Jota e Jorge Costa no discurso de agradecimento. “É uma honra receber este prémio. Primeiro do que tudo, porque perdemos duas lendas, Jorge Costa e Diogo Costa, e depois porque foi um grande ano para nós. Criamos talento. É incrível como um país pequeno consegue ter tanto talento”, atirou.

Seguiu-se Jorge Mendes, que foi escolhido como o Melhor Agente do Ano pela 13.ª vez, garantindo que 2025 foi “o melhor ano de sempre” da Gestifute, e também Luís Campos, que bateu Deco e a restante competição para levantar o troféu de Melhor Diretor Desportivo. João Neves foi superado pelo colega de equipa Désiré Doué como Jogador Emergente do Ano, Vitinha foi distinguido como Melhor Médio, mas perdeu o prémio de Jogador do Ano para outro elemento do PSG, Ousmane Dembélé, que fez o bingo dos troféus individuais de 2025 com a Bola de Ouro e também o The Best.

De forma absolutamente expectável, Cristiano Ronaldo recebeu a distinção de Melhor Jogador do Médio Oriente pela terceira vez consecutiva, mantendo o pleno desde que chegou ao Al Nassr em dezembro de 2022, e aproveitou o discurso para garantir que mantém a fome. “Obrigado por este prémio. Já estive muitas vezes nesta gala, é uma das minhas favoritas, porque vemos tanta gente. Agradeço à minha família, aos meus colegas, é difícil continuar a jogar, mas a paixão é mais alta para mim. Continuo muito motivado para continuar, não interessa onde jogo, gosto sempre de jogar, marcar, ganhar troféus. Quero continuar. Sabem qual é o meu objetivo, quero ganhar mais troféus e atingir o número que todos sabem, e vou atingi-lo de certeza. Se não tiver lesões, Insha’Allah [se Deus quiser]”, sublinhou.

A cerimónia contou ainda com uma homenagem a Diogo Jota e a entrega de um troféu especial aos pais do jogador português, que marcaram presença no Dubai e também subiram ao palco, e a introdução de um novo prémio, o Globe Sports Awards, que vai individualizar um atleta de fora do futebol e que foi entregue por Cristiano Ronaldo a Novak Djokovic. Esta é a lista completa das principais distinções dos Globe Soccer Awards, muito dominadas pelo PSG:

Melhor Jogador

Ousmane Dembélé (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor Jogadora

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Melchie Dumornay (Lyon)

Alexia Putellas (Barcelona)

Alessia Russo (Arsenal)

Melhor Clube (masculino)

PSG (França)

Barcelona (Espanha)

Liverpool (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra)

Flamengo (Brasil)

Melhor Clube (feminino)

Arsenal (Inglaterra)

Barcelona (Espanha)

Juventus (Itália)

Chelsea (Inglaterra)

Melhor Treinador

Luis Enrique (PSG)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen/Real Madrid)

Mikel Arteta (Arsenal)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Melhor Médio

Vitinha (PSG)

João Neves (PSG)

Jude Bellingham (Real Madrid)

João Neves (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (Barcelona)

Melhor Avançado

Ousmane Dembélé (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona)

Jogador Emergente

João Neves (PSG)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Désire Doué (PSG)

Kenan Yildiz (Juventus)

Arda Güler (Real Madrid)

Melhor Jogador do Médio Oriente

Cristiano Ronaldo (Portugal/Al Nassr)

Karim Benzema (França/Al Ittihad)

Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita/Al Hilal)

Riyad Mahrez (Argélia/Al Ahli)

Melhor Agente

Jorge Mendes (Portugal)

Ali Barat (Irão)

Federico Pastorello (Itália)

Frank Trimboli (Austrália)

Fali Ramadani (Alemanha)

Melhor Diretor Desportivo

Luís Campos (Portugal/PSG)

Deco (Portugal/Barcelona)

Michael Edwards/Richard Hughes (Escócia/Inglaterra/Liverpool)

Giovanni Manna (Itália/Nápoles)

Paul Winstanley/Laurence Stewart (Inglaterra/Chelsea)

Prémio Carreira