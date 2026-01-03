Pelo menos sete explosões foram ouvidas na madrugada deste sábado em Caracas, na Venezuela. Há também registo de aeronaves a sobrevoarem a capital venezuelana a baixa altitude, avança a Associated Press. A Venezuela declarou estado de emergência nacional e avisa que rejeita aquilo que descreve como “agressão militar” dos Estados Unidos.

Em comunicado, o regime de Nicolás Maduro informa ainda que “ordenou a implementação de todos os planos de defesa nacional” e acusa os Estados Unidos de estarem a “tentar apropriar-se” dos recursos naturais do país. Não há para já reação oficial por parte da Casa Branca.

A origem das explosões ainda não é conhecida e também não há informação oficial sobre possíveis vítimas ou danos.

Certo é que esta notícia surge num momento de crescente tensão entre Donald Trump e Nicolás Maduro, com as forças norte-americanas a atacarem nas últimas semanas vários navios venezuelanos alegadamente utilizados para narcotráfico.

No início de dezembro, o Presidente dos Estados Unidos avisou que os ataques terrestres à Venezuela para impedir o tráfico de droga iriam começar “muito em breve”.

Na sexta-feira, a Venezuela afirmou estar disponível para negociar um acordo com os Estados Unidos para combater o narcotráfico.

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