O ano arranca a ferver no hóquei em patins. Este domingo, Benfica e Sporting disputavam o primeiro de dois dérbis no espaço de apenas quatro dias, um para o Campeonato e outro para a Liga dos Campeões, e juntavam mais dois capítulos à história de uma rivalidade natural na modalidade.

Ainda assim, e apesar do caráter importante do jogo deste domingo, existia uma certeza: independentemente do resultado, o Benfica seria líder do Campeonato no final do dia. Os encarnados entravam para o dérbi do Pavilhão da Luz no primeiro lugar e com mais cinco pontos do que o Sporting, que estava na segunda posição e tinha a possibilidade de encurtar a distância para a liderança.

“Estamos a analisar o jogo em que defrontámos o Sporting para tentar surpreender, o que não é fácil entre equipas deste nível, naqueles pormenores que podem decidir um jogo. Os jogos dependem de muitos fatores, depende muito do dia. É importante preparar bem o jogo, sabendo quais são os pontos fortes do rival, e depois no desporto podem acontecer muitas coisas”, explicou Edu Castro, treinador do Benfica, na antevisão da partida.

Já Xano Edo, guarda-redes do Sporting, lembrava que o objetivo era quebrar o registo absolutamente vitorioso dos encarnados no Campeonato e impor a primeira derrota da temporada. “Obviamente é um adversário bastante difícil. O Benfica está em primeiro lugar e o nosso objetivo passa por fazer uma excelente defesa. Acho que vai ser o segredo do jogo. Vai ser um jogo de detalhes, em que quem errar mais vai acabar por sofrer mais. Estamos completamente confiantes. Temos vindo a fazer semanas muito boas de treino, parámos pouco e isso foi bom para nós. Vamos tranquilos e com a força toda para o jogo”, indicou o português.

No segundo dérbi da época, já que o Benfica venceu o único até agora na final da Elite Cup ainda em setembro, o Sporting começou melhor e somou desde logo duas oportunidades em que o guarda-redes Conti Acevedo brilhou para manter o nulo. Os encarnados responderam, permitindo também uma boa intervenção de Xano Edo, mas foram mesmo os leões a abrir o marcador e por intermédio de um grande golo de Danilo Rampulla (9′).

O aquecimento do #HóqueiSCP na Luz ???? pic.twitter.com/UpcwMZcj6y — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) January 4, 2026

O Benfica empatou pouco depois através de Lucas Ordóñez, com um livre indireto (12′), e logo a seguir o argentino também conquistou a grande penalidade que Zé Miranda acabou por desperdiçar, permitindo a defesa de Xano Edo (14′). Já nada mudou até ao fim da primeira parte, apesar de os encarnados ainda terem acertado na trave da baliza dos leões, e o dérbi chegou empatado ao intervalo na Luz.

Já na segunda parte e depois de o Benfica ter chegado à 10.ª falta, Nolito converteu o consequente livre direto e recuperou a vantagem do Sporting (7′). Xano Edo defendeu mais uma grande penalidade, desta feita frente a João Rodrigues (8′), e também parou o livre direto de Lucas Ordóñez depois de os leões terem chegado à 10.ª falta (10′), assumindo um enorme protagonismo no dérbi.

Tanto protagonismo que acabou por colocar a bola na própria baliza, permitindo o empate de Roberto di Benedetto (14′) e relançando novamente o dérbi. Até ao fim, porém, já nada mudou: Benfica e Sporting empataram na Luz e deixaram tudo na mesma no Campeonato, com os encarnados a manterem os cinco pontos de vantagem na liderança a quatro dias de um novo dérbi, a 8 de janeiro e no Pavilhão João Rocha, a contar para a Liga dos Campeões.