O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou a sua separação da PTPA-Professional Tennis Players Association, associação de defesa dos interesses dos jogadores de que foi cofundador em 2020 — juntamente com Vasek Pospisil.

A organização tem, entre os seus objetivos, promover a melhor distribuição dos prémios em torneios, facilitar apoio jurídico aos jogadores e promover negociações com os órgãos oficiais do ténis.

O jogador sérvio, de 38 anos, usou a sua conta no X, na noite de domingo, para explicar a decisão, apresentando justificações que vão desde questões de “transparência” até à forma como a sua “imagem” tem sido “representada”.

“Após uma reflexão cuidadosa, decidi afastar-me completamente da Associação de Jogadores Profissionais de Ténis.”, anunciou, assegurando que tem orgulho na criação da associação, mas que já não se identifica com a direção atual da organização.

“Tenho orgulho da visão que o Vasek e eu partilhámos ao fundarmos a PTPA, dando aos jogadores uma voz mais forte e independente — mas ficou claro que os meus valores e a minha abordagem já não estão alinhados com a direção atual da organização”, confessou.

Afirmando o seu compromisso em  continuar a contribuir para o deporto, o jogador garante que vai focar-se no “ténis” e na sua “família” e deixou votos de sucesso aos jogadores que se mantêm na associação.

Já na madrugada desta segunda-feira, em comunicado, a associação relembrou que foi criada para garantir um ambiente mais “transparente” e sólido entre os jogadores, mostrando-se disponível para discutir “quaisquer problemas” com todos os jogadores.