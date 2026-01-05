O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou a sua separação da PTPA-Professional Tennis Players Association, associação de defesa dos interesses dos jogadores de que foi cofundador em 2020 — juntamente com Vasek Pospisil.

A organização tem, entre os seus objetivos, promover a melhor distribuição dos prémios em torneios, facilitar apoio jurídico aos jogadores e promover negociações com os órgãos oficiais do ténis.

O jogador sérvio, de 38 anos, usou a sua conta no X, na noite de domingo, para explicar a decisão, apresentando justificações que vão desde questões de “transparência” até à forma como a sua “imagem” tem sido “representada”.

“Após uma reflexão cuidadosa, decidi afastar-me completamente da Associação de Jogadores Profissionais de Ténis.”, anunciou, assegurando que tem orgulho na criação da associação, mas que já não se identifica com a direção atual da organização.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

“Tenho orgulho da visão que o Vasek e eu partilhámos ao fundarmos a PTPA, dando aos jogadores uma voz mais forte e independente — mas ficou claro que os meus valores e a minha abordagem já não estão alinhados com a direção atual da organização”, confessou.

Afirmando o seu compromisso em continuar a contribuir para o deporto, o jogador garante que vai focar-se no “ténis” e na sua “família” e deixou votos de sucesso aos jogadores que se mantêm na associação.

Já na madrugada desta segunda-feira, em comunicado, a associação relembrou que foi criada para garantir um ambiente mais “transparente” e sólido entre os jogadores, mostrando-se disponível para discutir “quaisquer problemas” com todos os jogadores.