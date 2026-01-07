O britânico Simon Yates, campeão em título da Volta a Itália e vencedor da Vuelta2018, decidiu abandonar o ciclismo aos 33 anos, anunciou, esta quarta-feira, a sua equipa, a Visma-Lease a Bike.

“Tomei a decisão de me retirar do ciclismo profissional. Isto pode parecer surpreendente para muitos, mas não é uma decisão tomada de ânimo leve. Tenho pensado nisto há muito tempo e agora parece o momento certo para me retirar do desporto”, disse Yates, numa carta publicada no site da formação neerlandesa.

O corredor de 33 anos despede-se do ciclismo com 36 vitórias como profissional, com destaque para os triunfos na geral da Vuelta2018 e do Giro2025.

“O ciclismo foi parte da minha vida desde que me lembro. Desde correr na pista do Velódromo de Manchester, até competir e vencer nos maiores palcos e representar o meu país nos Jogos Olímpicos, [o ciclismo] moldou cada capítulo da minha vida”, assumiu.

O também vencedor de 11 etapas em grandes Voltas e do Tirreno-Adriático em 2020 garantiu estar “profundamente orgulhoso” do que alcançou, recordando as vitórias, mas também “os dias mais difíceis e os contratempos”, que lhe ensinaram “resiliência e paciência” e fizeram com que “os sucessos significassem ainda mais”.

O britânico agradeceu ainda a “compreensão e apoio” da Visma-Lease a Bike, que lhe deu “a oportunidade de reescrever” a sua história. “Deixo o ciclismo profissional com orgulho profundo e um sentimento de paz. Este capítulo deu-me mais do que alguma vez imaginei. Momentos e memórias que vão continuar comigo bem depois de as corridas terminarem e no que vier a seguir”, assegurou.

A message from Simon: Dear all,

I have made the decision to retire from professional cycling.⁰ This may come as a surprise to many, but it is not a decision I have made lightly. I have been thinking about it for a long time, and it now feels like the right moment to step away… pic.twitter.com/wTcfbhZOGn — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 7, 2026

O diretor da equipa neerlandesa, Grischa Niermann, considerou ser “uma pena” que Yates termine a careira, lembrando a vitória no Giro de um “trepador excecional”.

O anúncio do campeão em título da Volta a Itália é ainda mais surpreendente por acontecer numa altura em que a nova época já está em curso — é habitual os ciclistas anunciarem as suas retiradas no final do ano.

A ligação de Yates ao ciclismo começou quando o pai, John, teve um acidente de bicicleta e decidiu levar os gémeos Simon e Adam ao velódromo de Manchester para manter-se em contacto com a modalidade, quando estes tinham pouco mais de 10 anos.

A carreira dos discretos gémeos Yates confunde-se até 2020, com os dois corredores nascidos em 07 de agosto de 1992 em Bury (Manchester) a serem colegas de equipa nas “variantes” da Mitchelton-Scott, que os obrigou a usar óculos de cores diferentes para distingui-los.

Enquanto Adam deu o salto para a INEOS, tornando-se mais conhecido do que o irmão, que o bate por larga margem em palmarés em grandes Voltas, Simon manteve-se fiel à estrutura australiana, da qual só saiu em 2025.

Na época passada, surpreendeu o mundo velocipédico com um audaz ataque na penúltima etapa do Giro, que lhe valeu a vitória na geral final e um “fechar de ciclo”, após o estrondoso fracasso na edição de 2018, quando desfaleceu no Colle delle Finestre, perdendo mais de 38 minutos e uma maglia rosa que envergou durante 13 jornadas

A sua carreira ficou ainda marcada por um controlo de doping positivo por terbutalina, em março de 2016, durante o Paris-Nice, que o levou a ser suspenso por “apenas” quatro meses, depois de ter ficado provado que foram os médicos da Orica GreenEdge a cometer o erro de não comunicar que o britânico estava a usar o medicamento para tratar a asma.