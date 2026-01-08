O Programa Alentejo 2030 lançou um aviso para apoiar projetos de inclusão social pela cultura direcionado exclusivamente à associação gestora da Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora_27, com um total de 500.000 euros, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo revelou que o aviso “Inclusão pela Cultura — Associação Évora 2027” conta com uma dotação indicativa de 500.000 euros, cofinanciada em 85% pelo Fundo Social Europeu (FSE).

“Este aviso reconhece o papel estratégico da Associação Évora 2027 na concretização da iniciativa Évora Capital Europeia da Cultura 2027”, pode ler-se no comunicado.

E, por isso, continuou a autoridade de gestão do Programa Alentejo 2030, é aberto “um convite específico para o desenvolvimento de uma operação com forte impacto social e territorial em toda a região do Alentejo”.

O financiamento destina-se a projetos que promovam a inclusão social de grupos particularmente vulneráveis, através de iniciativas e atividades de expressão artística e cultural desenvolvidas por e para grupos desfavorecidos, precisou.

Segundo a CCDR do Alentejo, pretende-se “garantir não só o acesso e a fruição de bens e atividades culturais, mas também o envolvimento ativo destes públicos nos processos de criação, coprodução e representação artística, enquanto condição para um desenvolvimento mais coeso e inclusivo”.

Este aviso convite, realçou, reflete “a importância singular da Capital Europeia da Cultura não apenas para a cidade de Évora, mas para todo o Alentejo“.

Trata-se de “uma oportunidade única para levar a cultura a todos, reforçar a inclusão social e promover a coesão territorial e comunitária”, assinalou.

Esta sexta-feira, às 14h30, no auditório da CCDR, em Évora, vão ser assinados os Termos de Aceitação dos 44 projetos aprovados e candidatados por diversas entidades no âmbito do aviso “Inclusão pela Cultura”, para serem implementados no Alentejo e Lezíria do Tejo.

Estes 44 projetos, no âmbito do programa Alentejo 2030 e também financiados a 85% pelo FSE, focam-se igualmente na cultura como instrumento de inclusão social de grupos muito vulneráveis, contando com dotação comunitária global de nove milhões de euros, divulgou anteriormente a CCDR.

Já em 02 de junho do ano passado, o Programa Alentejo 2030 tinha anunciado a abertura de um aviso específico para a CEC Évora_27, na altura destinado a apoiar ações de valorização da cultura e património, programação e criação artística, com uma dotação de 1,75 milhões de euros, financiado em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).