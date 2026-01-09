Gorilas da montanha gémeos nascem no parque nacional mais antigo de África

Uma surpresa chegou este sábado ao centenário Parque Nacional do Virunga, no leste da República Democrática do Congo, criado em 1925. Fontes oficiais do que é um dos mais importantes parques de África, anunciaram o nascimento de dois gorilas bebés da montanha, um acontecimento “raro” que apresenta “desafios adicionais”.
Ambos são machos e no momento em que foram encontrados pelos funcionários do parque, aparentavam estar “saudáveis” e em “boa forma”.
“O nascimento destes gémeos representa um evento importante para a dinâmica da família Bageni que aumenta para 59 indivíduos, a maior do Parque e para os esforços contínuos de conservação que visam apoiar o seu crescimento”, anunciou o parque no seu site oficial, e numa publicação publicado nas redes sociais.
A mãe das crias, Mafuko, é uma gorila de 22 anos que nasceu na família Kabirizi a 23 de maio de 2003, começa por contar o parque. “Na sequência do assassínio da mãe por indivíduos armados em 8 de junho de 2007, permaneceu com a família Kabirizi juntamente com a sua irmã Tumaini”, pode ler-se na página oficial do Virunga. “Em janeiro de 2013, aquando da cisão da família Kabirizi, Mafuko juntou‑se à família Bageni. Três anos depois, a sua irmã Tumaini juntou‑se também à família Bageni após uma interação entre os grupos”, continua o relato. “Mafuko já deu à luz um total de sete crias, incluindo um outro par de gémeos em 2016, que, infelizmente, morreram uma semana após o nascimento”.
Na mesma nota, o Parque informou que os filhotes serão agora monitorizados atentamente para garantir os cuidados médicos necessários e aumentar as suas hipóteses de sobrevivência.
Este foi o primeiro nascimento registado no parque mais antigo de África este ano, e apresenta “desafios adicionais”, principalmente nos primeiros meses de vida.
Atualmente, existem cerca de 1.100 exemplares de gorilas da montanha, sendo que o nascimento de gémeos representa cerca de 1% do total dos nascimentos.
*Texto editado por Dulce Neto