Gorilas da montanha gémeos nascem no parque nacional mais antigo de África

Uma surpresa chegou este sábado ao centenário Parque Nacional do Virunga, no leste da República Democrática do Congo, criado em 1925. Fontes oficiais do que é um dos mais importantes parques de África, anunciaram o nascimento de dois gorilas bebés da montanha, um acontecimento “raro” que apresenta “desafios adicionais”.

Ambos são machos e no momento em que foram encontrados pelos funcionários do parque, aparentavam estar “saudáveis” e em “boa forma”.

“O nascimento destes gémeos representa um evento importante para a dinâmica da família Bageni que aumenta para 59 indivíduos, a maior do Parque e para os esforços contínuos de conservação que visam apoiar o seu crescimento”, anunciou o parque no seu site oficial, e numa publicação publicado nas redes sociais.