Uma mulher morreu esta sexta-feira vítima de um despiste da sua viatura na Estrada Nacional 242, na localidade de Pataias, no concelho de Alcobaça, disse fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

O despiste do veículo ligeiro de passageiros ocorreu pelas 5h00, provocando a morte da sua condutora, uma mulher de 34 anos.

O óbito foi declarado no local, tendo o corpo da vítima sido transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

No local, estiveram 15 operacionais e seis viaturas, entre meios dos bombeiros de Pataias e Alcobaça, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital de Leiria e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Alcobaça.