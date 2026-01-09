A agenda cultural dos diferentes equipamentos da autarquia foi apresentada esta quinta-feira, em conferência de imprensa realizada na BMEL, onde o presidente da Câmara, Sérgio Costa, afirmou que “a Guarda não se limita a receber cultura, produz, acolhe e apoia a criação local, porque é muito importante dar a mão aos criadores locais para que possam crescer e afirmar-se no contexto nacional”.

Segundo o autarca, a programação de janeiro a março é “eclética, plural e para todos os gostos”.

“A missão da Câmara da Guarda é dar palco ao talento, proteger a memória e contribuir para dar mais qualidade de vida aos nossos concidadãos”, acrescentou.

Os destaques deste trimestre no TMG são os concertos de Ano Novo, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, este sábado (17:00); Tiago Bettencourt (24 janeiro), Milhanas (7 de fevereiro); Danças Ocultas (5 de março) e Chico César (20 de março).

A ópera ‘O Barbeiro de Sevilha’, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa (12 de fevereiro), o ciclo ‘Diálogos do Fole”, com concertos e oficinas para os grupos de concertinas do concelho, e o espetáculo de dança contemporânea ‘Os Maias’, da Companhia Nacional de Bailado (28 de março), são outros destaques do TMG até março.

O Museu da Guarda vai acolher, a partir de 23 de janeiro, a exposição ‘Mário Carvalho: Riscos Imperfeitos Bem Feitos’ e vai assinalar, em fevereiro, os dez anos do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC) da Guarda com uma mostra que reúne as obras produzidas nas oito edições realizadas.

Neste trimestre prosseguem também atividades habituais no museu, como oficinas, os ‘Sábados em Família’, visitas ao património do concelho, ciclo de conversas, exposições e apresentação de publicações.

Na BMEL sobressai, a 6 de março, uma viagem intergeracional, entre a Guarda e a Covilhã, no ‘Comboio das Estórias’, no âmbito do projeto ‘Guarda Memórias’, e as comemorações do Dia Mundial da Poesia (21 de março) com dois espetáculos de Paulo Condessa.

Destaque também para a sessão de escuta coletiva ‘… E temos o povo…’, com todos os sons da primeira montagem radiofónica do 25 de Abril de 1974, agendada para 25 de janeiro na Rádio Altitude.

Trata-se da estreia de uma iniciativa da Comissão dos 50 Anos do 25 de Abril, em que será divulgada, pela primeira vez, na íntegra, a reportagem dos jornalistas Pedro Laranjeira, que morreu em 2015, Paulo Coelho e Adelino Gomes, feita entre o Largo do Carmo e o Terreiro do Paço há precisamente 51 anos.

O projeto começa na rádio local mais antiga do país, que estará de portas abertas para que os guardenses possam ouvir e recordar o dia da Revolução dos Cravos.

A sessão tem entrada livre.

‘… E temos o povo…’ segue depois em itinerância pelo país, sempre no dia 25 de cada mês.

Até março, a BMEL vai também continua a promover apresentações de livros, sessões de leitura, exposições, ‘workshops’ e conferências.

Cláudia Guedes, vereadora com o pelouro da Cultura, apelou à participação dos guardenses nas atividades do TMG, Museu e BMEL, afirmando que “a cultura só cumpre o seu papel quando é vivida e partilhada”.