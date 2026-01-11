Ainda nada está conquistado, mas as garantias foram suficientes para justificar um voto de confiança. O FC Porto anunciou que renovou contrato com Francesco Farioli, prolongando o vínculo com o treinador italiano por mais uma temporada e até junho de 2028, já que este tinha assinado inicialmente e no verão até ao fim de 2026/27.

Na nota emitida este domingo, os dragões indicam que “o ciclo continua e a ambição mantém-se”. “O FC Porto e Francesco Farioli acabam de prolongar contrato. Num momento crucial da época desportiva, Clube e treinador chegaram a acordo para manter a ligação nas próximas duas temporadas e meia, até 30 de junho de 2028″, pode ler-se, com o FC Porto a revelar ainda que a renovação foi assinada na Livraria Lello, “ex-líbris da cidade onde já se sente em casa”.

???? ???????????????????? ???????????????????????????????? ???? A ambição também ???? FC Porto e Francesco Farioli prolongam contrato até 2028 ✍️#SeguimosJuntos pic.twitter.com/1G1649Sj7T — FC Porto (@FCPorto) January 11, 2026

O FC Porto está atualmente na liderança da Primeira Liga com mais sete pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica, sendo que venceu os leões em Alvalade e empatou com os encarnados no Dragão. Os dragões não chegaram à final four da Taça da Liga, caindo com o V. Guimarães na ronda inicial, e na próxima quarta-feira defrontam o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal. Na Liga Europa, a equipa de Francesco Farioli está atualmente no oitavo lugar da fase de liga, ou seja, em posição de seguir diretamente para os oitavos de final da competição.

“Francesco Farioli chegou à Invicta em julho e foi eleito Treinador do Mês logo em agosto. Sob o seu comando, o FC Porto completou a melhor primeira volta da história do futebol nacional e ostenta o melhor registo defensivo da Europa: quatro golos consentidos e 13 folhas limpas em 17 jornadas. Desde que o timoneiro italiano foi apresentado, os portistas somam 23 vitórias, dois empates e duas derrotas, 57 golos marcados e 13 sofridos em 27 encontros oficiais”, acrescenta o comunicado do FC Porto, que lembra ainda que o italiano de 36 anos já lançou 25 estreantes absolutos na equipa principal.

De acordo com o jornal O Jogo, a renovação de contrato também incluiu a revisão da cláusula de rescisão de Francesco Farioli, que subiu dos 15 para os 20 milhões de euros — exceção feita às janelas de transferências, onde o valor se mantém inalterado. Além disso, treinador passa agora a contar com mais um adjunto, Felipe Sánchez, que estava ao lado de Pellegrino Matarazzo na Real Sociedad e que já tinha trabalhado com o italiano em Karagumruk, Alanyaspor, Nice e Ajax, os desafios que teve anteriormente.

André Villas-Boas, que anunciou então a renovação com o treinador a dois dias do Clássico com o Benfica, sublinhou a importância do “projeto”. “Este é um projeto do FC Porto, a extensão da renovação do contrato de um treinador. É um passo sempre determinante na história do clube e estes passos dão-se quando há convicção no trabalho realizado. Não há dúvida de que com os registos obtidos até agora, que são os melhores de sempre do FC Porto, e com o conhecimento do que é o trabalho diário do mister e da sua equipa técnica, para nós é uma honra e um orgulho enorme chegarmos a esta fase do Campeonato e anteciparmos esta renovação de contrato, que me parece inteiramente merecida fruto do grande trabalho que estão a desenvolver. Estou muito satisfeito e orgulhoso. Existe um corpo comum de ideias e houve uma rápida aceitação do que é o projeto de futuro do FC Porto. Esta é uma renovação que vai orgulhar todos os portistas”, começou por dizer.

“Há aqui muito mérito do mister, no conhecimento prévio do que são estas realidades, na transmissão da mensagem e na forma como faz os jogadores transcenderem-se em campo para obter resultados. Tudo isto está à vista, mas está sobretudo dentro de nós enquanto sentimento e enquanto forma como nos agarramos a esta equipa, a este conceito de união, e o vemos demonstrado em todos os campos onde jogámos até agora”, acrescentou Villas-Boas.