Um homem de 47 anos foi nesta terça-feira atingido a tiro na via pública, no concelho da Marinha Grande, por um suspeito que se entregou em seguida às autoridades, disse à agência Lusa fonte da PSP.

De acordo com informações do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria, o suspeito, que “está bem inserido na sociedade”, entregou-se na esquadra da PSP da Marinha Grande, no distrito de Leiria, logo após o alegado disparo. A Polícia Judiciária ficará agora responsável pela investigação.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande adiantou à Lusa que foram chamados ao local, pelas 14h25.

“Trata-se de um homem de 47 anos, com ferimentos profundos no membro superior direito. À nossa chegada, estava orientado e consciente“, adiantou Eduardo Abreu.

A vítima foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria, “classificada como um ferido ligeiro”.