A GNR apreendeu cerca de 2.500 doses de cocaína, avaliadas em 12.600 euros, numa viatura e deteve o seu condutor por suspeitas de tráfico de droga, numa ação de fiscalização rodoviária em Peniche, foi esta quarta-feira anunciado.

“Tudo o que foi encontrado estava na viatura”, afirmou à agência Lusa fonte oficial da GNR, acrescentando que foram encontradas 253 gramas de cocaína.

“A droga não estava dividida em sacos individuais“, acrescentou a mesma fonte, explicando que a quantidade apreendida seria suficiente para as 2.500 doses, avaliadas em cerca de 12.600 euros, se fossem vendidas aos consumidores.

No âmbito da ação de fiscalização rodoviária, os militares abordaram e fiscalizaram a viatura, quando circulava na via pública, tendo detetado “forte odor a produto estupefaciente no seu interior”.

No decurso desta ação, os militares efetuaram uma busca ao veículo, uma revista pessoal ao suspeito, um homem de 36 anos, e ainda uma busca da residência deste.

Dessas diligências, resultou a apreensão, além das 2.500 doses de cocaína, de 122 doses de heroína, 10 doses de canábis, um quilograma de “produto de corte” (utilizado para mistura e aumento das quantidades destinadas à venda de produto estupefaciente), uma navalha de cozinha com vestígios de produto estupefaciente e um telemóvel.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peniche.