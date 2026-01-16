A capitania do Porto do Funchal prolongou hoje o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira até às 18h00 de sábado.

O aviso estava em vigor apenas até às 06h00 de sábado.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para ondas até os cinco metros na costa norte, sendo na ordem dos 4,5 metros na parte sul.

Ainda de acordo com a capitania do Funchal, o vento vai soprar de “norte/noroeste “fresco a muito fresco”, entre os 31 e os 50 quilómetro por hora, e a visibilidade no mar será “boa a moderada”.

“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, reitera a autoridade marítima regional.