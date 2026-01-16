A primeira mulher a ocupar o cargo de Primeira-Ministra em Moçambique, Luísa Diogo, morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos, vítima de doença prolongada, em Portugal, avançou fonte oficial.

“Foi uma vida ao serviço do país, com dedicação e competência, que granjeou reconhecimento e respeito nas nossas fileiras. À sua família endereçamos as nossas mais sentidas condolências”, afirmou o antigo chefe do Estado moçambicano Armando Guebuza, em nota de pesar divulgada nas suas redes sociais.

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, também lamentou a morte de Luísa Diogo, segundo uma nota publicada no site da Presidência.

“Luísa Diogo foi a primeira moçambicana a exercer as funções de ministra do Plano e das Finanças, e, posteriormente, de Primeira-Ministra, em momentos delicados da vida de Moçambique. Foi, nestas últimas funções, uma das 100 mulheres que foi Primeira-Ministra no mundo”, contextualizou o Presidente português.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a qualidade técnica da ex-chefe de Governo, assim como o seu rigor e a “humanidade e respeito por todos”.

“Defensora da promoção e proteção dos direitos das mulheres, tendo, sempre que podia, apoiado iniciativas que contribuíssem para uma mais equilibrada participação das mulheres na vida económica, política, social e cultural do seu país”, acrescentou o Presidente português.

Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa endereçou profundas condolências ao seu homólogo moçambicano, Daniel Chapo, por esta perda, e a todo “o povo irmão moçambicano”, com especial atenção à família e amigos de Luísa Diogo.

Luísa Diogo, que nasceu em 1958 na província moçambicana de Tete, centro do país, foi nomeada Primeira-Ministra de Moçambique em 2004, na fase final do último Governo do Presidente Joaquim Chissano, tendo transitado nas mesmas funções para o primeiro mandato de Armando Guebuza.

Em 2010 abandonou o cargo, ocupando em seguida o lugar de deputada pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder desde 1975) na Assembleia da República.

Formada em Economia pela Universidade Eduardo Mondlane, tendo concluído igualmente um mestrado em Economia Financeira pela Universidade de Londres, Diogo foi também vice-ministra e ministra do Plano e Finanças entre 1994 e 2005.

Em 2012 foi nomeada presidente do conselho de administração do Barclays Bank Moçambique, de capitais sul-africanos, mas antes, entre 1993 e 1994, foi oficial de programas do Banco Mundial em Moçambique.

Luísa Diogo também foi escritora, tendo lançado a obra A sopa de madrugada.

Em nota, o Absa Bank Moçambique manifestou profundo pesar pelo falecimento de Luísa Diogo, antiga Presidente do Conselho de Administração da instituição e membro do Conselho de Administração do Grupo Absa na África do Sul.

“Ao longo do seu percurso, Luísa Diogo foi uma referência incontornável da liderança em Moçambique. No Absa Bank Moçambique, desempenhou um papel determinante em momentos-chave de transformação, deixando uma marca duradoura na cultura do banco, na forma de liderar e no compromisso com o desenvolvimento económico e social do país”, refere o banco, em nota de pesar.