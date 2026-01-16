A Torre dos Clérigos foi nesta sexta-feira parcialmente evacuada ao início da tarde devido a um foco de incêndio numa bateria no piso superior daquele monumento, revelou à Lusa fonte da Câmara do Porto. O alerta foi dado pelas 12h41 e, à chegada dos meios ao local, a situação já tinha sido resolvida pelos elementos de segurança da torre, acrescentou a fonte da autarquia.

Segundo a mesma fonte, foi um curto-circuito numa bateria situada no piso superior da torre que causou o incêndio, não havendo registo de feridos. A torre foi reaberta pelas 14h30, informou a Irmandade dos Clérigos, assinalando que não houve danos patrimoniais ou pessoais.

Em respostas ao pedido de esclarecimento da Lusa, a irmandade indicou que a “situação teve origem na emissão de fumo numa das baterias do equipamento que assegura a alimentação das luzes de serviço em caso de falha elétrica” e que o “alarme de incêndio funcionou de forma imediata”, tendo sido “prontamente ativado o protocolo de segurança interna”.

Assegura ainda a instituição que a situação “nunca pôs em causa a segurança das pessoas e do património” e que “foi efetuada uma intervenção ao equipamento” encontrando-se a situação resolvida.

A “evacuação preventiva”, continua a irmandade, justificou-se “perante o alerta e o trabalho efetuado no local”, ao mesmo tempo que foram ativados os bombeiros que permaneceram no local “até à completa verificação do incidente, não tendo sido identificado qualquer risco adicional”, tendo ainda sido feita a “verificação aos equipamentos e quadros elétricos dando a situação como resolvida”.