O consórcio espanhol que junta a Clece e a South ficou em primeiro no relatório final do concurso público para a licença de handling nos principais aeroportos nacionais, noticiou o Eco.

A Menzies/SPdH, que detém uma licença de handling nos aeroportos nacionais e que tem uma participação minoritária da TAP, poderá mesmo perder a operação em Lisboa, Porto e Faro. A empresa manteve o segundo lugar no relatório final no concurso lançado pela ANAC (Autoridade Nacional de Aviação Civil), tal como já tinha acontecido no relatório preliminar.

Em primeiro lugar ficou um consórcio composto pela Clece e South Europe Ground Services, detida pela Iberia (do grupo IAG que é um dos potenciais candidatos à compra de uma posição minoritária da TAP).

A Menzies, em comunicado, assume ter sido “formalmente notificada da decisão final da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC)”. “Estamos extremamente dececionados com o resultado e acreditamos firmemente que a nossa proposta representava o melhor valor global, assegurava a continuidade operacional e apresentava o menor risco para o setor da aviação em Portugal. Embora respeitemos o processo, discordamos veementemente da avaliação efetuada e da decisão final”, realça em comunicado, dizendo que a decisão está a ser analisada “e, neste momento, ainda não estamos em condições de comentar os próximos passos”.

Ao Eco, o Sitava (Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos) indica que a SPdH/Menzies deverá recorrer da decisão. Para já a empresa diz que mantém “o nosso compromisso com Portugal e com as nossas operações remanescentes no país e continuaremos a explorar oportunidades para contribuir ainda mais para o setor da aviação nacional no futuro.”

As licenças atuais foram prolongadas até 19 de maio de 2026, para assegurar a continuidade da prestação deste serviço, enquanto o concurso decorre.

Se for confirmado o fim da operação da Menzies, a TAP, que tem participação na empresa, pode optar pelo designado self handling, fazer o seu handling na sua operação.