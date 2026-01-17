O consórcio espanhol que junta a Clece e a South ficou em primeiro no relatório final do concurso público para a licença de handling nos principais aeroportos nacionais, noticiou o Eco.
A Menzies/SPdH, que detém uma licença de handling nos aeroportos nacionais e que tem uma participação minoritária da TAP, poderá mesmo perder a operação em Lisboa, Porto e Faro. A empresa manteve o segundo lugar no relatório final no concurso lançado pela ANAC (Autoridade Nacional de Aviação Civil), tal como já tinha acontecido no relatório preliminar.
Menzies (detida em 49% pela TAP) em risco de perder handling nos aeroportos. Empresa da Iberia está em primeiro lugar no concurso
Em primeiro lugar ficou um consórcio composto pela Clece e South Europe Ground Services, detida pela Iberia (do grupo IAG que é um dos potenciais candidatos à compra de uma posição minoritária da TAP).
A Menzies, em comunicado, assume ter sido “formalmente notificada da decisão final da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC)”. “Estamos extremamente dececionados com o resultado e acreditamos firmemente que a nossa proposta representava o melhor valor global, assegurava a continuidade operacional e apresentava o menor risco para o setor da aviação em Portugal. Embora respeitemos o processo, discordamos veementemente da avaliação efetuada e da decisão final”, realça em comunicado, dizendo que a decisão está a ser analisada “e, neste momento, ainda não estamos em condições de comentar os próximos passos”.
Ao Eco, o Sitava (Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos) indica que a SPdH/Menzies deverá recorrer da decisão. Para já a empresa diz que mantém “o nosso compromisso com Portugal e com as nossas operações remanescentes no país e continuaremos a explorar oportunidades para contribuir ainda mais para o setor da aviação nacional no futuro.”
As licenças atuais foram prolongadas até 19 de maio de 2026, para assegurar a continuidade da prestação deste serviço, enquanto o concurso decorre.
Se for confirmado o fim da operação da Menzies, a TAP, que tem participação na empresa, pode optar pelo designado self handling, fazer o seu handling na sua operação.