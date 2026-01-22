A economia da Coreia do Sul cresceu 1% em 2025, metade do registado no ano anterior, e o valor mais fraco desde 2020, de acordo com estimativas preliminares divulgadas esta quinta-feira.

Segundo o banco central sul-coreano, a desaceleração deveu-se a um declínio contínuo nos investimentos em construção e infraestruturas, que levou o produto interno bruto (PIB) a contrair 0,3% no último trimestre de 2025.

O crescimento de 1% do PIB no ano passado está em linha com as previsões do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) publicadas em dezembro, mas longe do valor de 1,5% previsto pelo banco central em fevereiro de 2025.

A quarta maior economia da Ásia começou o ano passado com uma contracção de 0,2% no primeiro trimestre, mas recuperou no segundo trimestre (0,7%) e registou mesmo um crescimento surpreendente de 1,3% no terceiro trimestre.

A contração de 0,3% entre outubro e dezembro foi também inesperada, tendo em conta que o BoK tinha previsto para este período um crescimento de 0,2%.

A contracção económica no último trimestre de 2025, a mais acentuada desde o mesmo período de 2022, foi agravada por uma quebra de 1,8% no investimento em infraestruturas.

O maior fator negativo entre outubro e dezembro foi a queda de 3,9% no investimento em construção.

As exportações também caíram 2,1% no quarto trimestre de 2025, segundo dados divulgados pelo banco central, devido à queda das exportações de veículos automóveis e de máquinas e equipamentos.

As importações também diminuíram 1,7%, principalmente devido ao gás natural e aos automóveis.

O BoK previu um crescimento de 2% para o ano de 2026.