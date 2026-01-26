As bases do acordo começaram a ser fechadas no final da última semana, o anúncio oficial das negociações chegou nas primeiras horas do início da próxima semana, a confirmação veio mesmo ao final da tarde. Após conversações que entraram na fase decisiva já depois das eleições, a Benfica SAD e a NOS confirmaram esta segunda-feira a possibilidade de um novo acordo pelos direitos audiovisuais válido para as próximas duas temporadas, altura em que entrará em vigor a centralização dos direitos televisivos na Primeira Liga, processo ainda longe de estar definido, e anunciaram mais tarde todos os valores que estão em causa.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que se encontra em negociações com a NOS, SGPS, S.A. com vista à celebração de um acordo de direitos televisivos referente às épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28″, tinham anunciado os encarnados num lacónico comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, confirmado de seguida por uma comunicação da NOS sobre o tema, nessa fase sem dar ainda o acordo como consumado e sem revelar qualquer montante global de toda a operação.

“Foi hoje celebrado entre a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, a Benfica TV, S.A., a NOS, SGPS, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A. um contrato de cessão dos direitos de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da Equipa A de Futebol Sénior da Benfica SAD para o Campeonato Nacional de futebol da 1.ª Divisão, bem como dos direitos de transmissão e distribuição do Canal Benfica TV. O contrato tem uma duração de dois anos, correspondente às épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28, ascendendo a uma contrapartida financeira global de 104,6 milhões de euros”, explicaram depois em novo comunicado enviado à CMVM, que detalhou outros pontos do acordo assinado esta segunda-feira.

“No acordo efetivado entre as partes ficou ainda estabelecido um contrato de exploração publicitária do Canal Benfica TV que deverá atingir um montante adicional de 2,4 milhões de euros. Na negociação, a Benfica SAD garantiu ainda a retenção do direito de exploração da publicidade dinâmica no Estádio do Sport Lisboa e Benfica durante as épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28, valorizado em 7,2 milhões de euros. Assim, o valor total de receitas de televisão ascenderá a 114,2 milhões de euros nas temporadas desportivas de 2026/27 e 2027/28″, acrescentou o mesmo texto enviado pela Benfica SAD à CMVM.

O novo contrato deverá também prever que a NOS fique como parceiro tecnológico e de telecomunicações dos encarnados, num prolongamento do acordo que já existia desde 2015. Nessa altura, a Benfica SAD assinou um contrato a longo prazo de dez anos com a NOS válido até 2025/26 (na base de três anos fixos até ao final de 2017/18 com renovação anual prevista até 2026), com um montante global previsto de 400 milhões de euros (ou seja, 40 milhões de euros por cada uma das dez temporadas). As negociações agora referidas aumentam esse valor para montantes a rondar os 57 milhões de euros por cada uma das épocas.

Assim, por um lado, a NOS mantém a ligação aos encarnados com uma espécie de “atualização” de valores face ao que tinha sido inicialmente feito em 2015. Por outro, e apesar de não ter conseguido alcançar a fasquia dos 70 milhões que tinha sido falada durante a campanha eleitoral, a sociedade liderada por Rui Costa resolve mais uma questão a breve prazo que estava em aberto, permitindo também encontrar mais uma “mola” para o objetivo de chegar à fasquia dos 500 milhões de receita por ano.

Notícia atualizada com o comunicado da Benfica SAD à CMVM às 19h04