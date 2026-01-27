O francês Aurélien Tchouaméni regressou esta terça-feira aos convocados do Real Madrid, para a visita ao Benfica, na quarta-feira, para o jogo da oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

O médio francês volta às escolhas de Álvaro Arbeloa, depois de ter cumprido castigo frente ao Villarreal, na Liga espanhola, com o treinador a não poder contar com os defesas Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy.

Antonio Rüdiger e Trent Alexander-Arnold já estão a trabalhar no campo com a equipa, mas ainda não estão aptos para o regresso à competição, que poderá acontecer apenas no domingo, frente ao Rayo Vallecano.

O Real Madrid visita o Benfica, na quarta-feira, às 20h00, em jogo da oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.

O Benfica está numa situação muito complicada, ocupando o 29.º lugar, com seis pontos, a dois da zona de apuramento para o play-off, com o Real Madrid a ser terceiro, com 15.

Lista dos 23 convocados:

Guarda-redes: Courtois, Andriy Lunin e Fran González.

Defesas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García, Álvaro Carreras e Diego Aguado.