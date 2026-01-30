A biblioteca municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António, vai acolher a partir desta quinta-feira sessões mensais de cinema, ao abrigo de uma parceria com a Alliance Française do Algarve, anunciou o município.

A parceria entre a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e a Alliance Française do Algarve, associação que promove a língua e a cultura gaulesa no distrito de Faro, vai permitir ao município voltar a contar com sessões regulares de cinemas através da exibição de um filme em língua francesa na última quinta-feira de cada mês, precisou a autarquia num comunicado.

As sessões têm entrada gratuita, legendagem em português e a primeira realiza-se nesta quinta-feira, a partir das 21h00, com a exibição do filme Comme un fils (“Como um Filho”, traduzido do francês), realizado por Nicolas Boukhrief e protagonizado por Vincent Lindon, indicou a câmara algarvia.

Em Comme un fils, o realizador Nicolas Boukhrief faz um retrato de “um homem em busca de sentido e um jovem delinquente, numa narrativa profundamente humana e emotiva”, antecipou o município, sobre o filme que vai ser nesta quinta-feira exibido na biblioteca municipal de Vila Real de Santo António.

A câmara vila-realense realçou a importância da iniciativa para, com uma sessão gratuita por mês, “devolver ao concelho o contacto regular com a 7.ª arte, após vários anos sem salas de cinema” no seu território.

“Esta nova iniciativa cultural representa um marco importante para a cidade e para o sotavento algarvio, criando um espaço de encontro regular para cinéfilos e para o público em geral”, considerou a Câmara de Vila Real de Santo António, frisando que “a rede cultural da Alliance Française estende-se agora de forma ainda mais consistente por todo o território algarvio, do barlavento [oeste] ao sotavento [este]”.

Atualmente, o panorama da exibição de cinema no país é aferido através da informação estatística produzida pelo ICA, a partir dos dados informatizados de bilheteira que são reportados pelas salas e exibidoras, sejam empresas, autarquias, cineclubes ou outras associações.

Segundo estes dados, recolhidos até agosto do ano passado, havia registo de recintos de exibição cinematográfica em nove dos 16 concelhos do Algarve: Albufeira, Faro, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves e Tavira.

Desde então, a NOS encerrou as salas que tinha em Tavira e a Cineplace na Guia, no concelho de Albufeira.