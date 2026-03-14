A Marinha coordenou o resgate médico de um homem de 37 anos, de nacionalidade polaca, que estava a bordo de um navio-tanque que navegava a sudoeste da ilha Terceira, nos Açores, foi divulgado este sábado.

O alerta para a ocorrência, a informar que um tripulante apresentava uma possível rotura total do tendão de Aquiles, necessitando de cuidados médicos hospitalares, foi dado pelas 13h35 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira, adiantou a Marinha em comunicado.

“Em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes — Mar (CODU-Mar), e em conjunto com o Centro de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes (RCC Lajes), foi ativado para o local um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que efetuou o resgate da vítima”, refere o comunicado.

Segundo a nota, “a vítima foi transportada pelo helicóptero, que aterrou no aeroporto da ilha Terceira pelas 15h30 (hora local) de hoje, 14 de março, tendo sido posteriormente transferida para uma unidade hospitalar através de uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA)”.

O homem estava a bordo de um navio-tanque que navegava a cerca de 670 milhas náuticas (aproximadamente 1.240 quilómetros) a sudoeste da ilha Terceira, no grupo Central dos Açores.

O resgate foi coordenado pela Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

A Marinha lembra que através dos seus Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, “garante uma resposta contínua nos espaços marítimos sob responsabilidade nacional a incidentes que possam ocorrer, 24 horas por dia, 365 dias do ano”.