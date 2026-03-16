A faturação da Opensoft, empresa portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas, superou os 10 milhões de euros em 2025, um aumento de 20%, o melhor ano “de sempre”, avança em entrevista à Lusa o presidente executivo (CEO).

“O último ano foi o melhor de sempre para a Opensoft em termos de faturação, ultrapassando os 10 milhões de euros, o que representa um crescimento superior a 20% face ao ano anterior”, adianta Rui Cruz.

Este crescimento “resulta de vários fatores que se têm vindo a consolidar ao longo do tempo”, diz, destacando, por um lado, “o trabalho desenvolvido” pela equipa “na identificação de oportunidades estratégicas, tanto no mercado nacional como internacional”.

Por outro lado, “este desempenho reflete a nossa capacidade técnica de concretização de soluções de elevada qualidade, bem como a relação de confiança que temos vindo a construir com os nossos clientes, que continuam a escolher a Opensoft como parceiro tecnológico”.

Rui Cruz adianta que, como “reconhecimento do desempenho alcançado, cada colaborador será também premiado com um salário adicional, além da habitual distribuição da participação nos lucros associada à avaliação de desempenho”.

A Opensoft assinala 25 anos de atividade este ano, “um percurso marcado pela participação em projetos estruturantes de transformação digital e pela consolidação de uma empresa tecnológica portuguesa com forte especialização no desenvolvimento de sistemas críticos”, refere o CEO.

Questionado sobre o mercado internacional, Rui Cruz salienta que este “tem vindo a assumir um peso crescente na atividade da Opensoft e continuará a ser uma aposta estratégica da empresa”.

Em 2025, “reforçámos esta presença com a participação no Fórum Internacional de Cabo Verde (FIC), o primeiro evento internacional em que a Opensoft marcou presença nesta geografia” e “temos registado um crescimento gradual da presença internacional, sobretudo em projetos desenvolvidos em países africanos de língua portuguesa“.

No que respeita a Portugal, “quer pela maturidade das relações que temos vindo a construir ao longo destes quase 25 anos de trabalho com várias organizações, quer pelos projetos emblemáticos em que estamos envolvidos, temos naturalmente uma presença mais consolidada”, sublinha o CEO, que acredita que o mercado internacional “continuará a ganhar relevância no crescimento futuro da empresa”.

No mercado português, a Opensoft tem “uma presença consolidada em setores como a Administração Pública, a banca e a educação”.

A nível internacional, “a nossa aposta tem passado sobretudo pelos países africanos de língua portuguesa, uma geografia estratégica que tem vindo a investir de forma significativa na digitalização dos serviços públicos, fundamentais para o desenvolvimento social e económico da região”, relata o gestor.

A estratégia de expansão da Opensoft “assenta na criação de valor para os nossos clientes, através do desenvolvimento de soluções de referência e da aposta em tecnologias emergentes, nomeadamente na área da inteligência artificial [IA]”, acrescenta.

“Os principais mercados internacionais da Opensoft encontram-se atualmente nos países africanos de língua portuguesa, entre os quais destacamos Cabo Verde e Moçambique”, salienta o CEO.