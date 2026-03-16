Investigadores da Universidade de Aveiro (UA) alertam para o impacto ambiental de metais do grupo da platina, libertados por catalisadores, em ecossistemas aquáticos, com base num estudo feito com mexilhão, esta segunda-feira dado a conhecer pela instituição académica.

O estudo foca-se na platina, no paládio e no ródio, “metais que se acumulam de forma contínua no ambiente e cujos efeitos biológicos permanecem pouco estudados”, e que são libertados por catalisadores automóveis e processos industriais.

Especialistas dos departamentos de Biologia e Química avaliaram as respostas da espécie de mexilhão ‘Mytilus galloprovincialis’ a esses contaminantes.

Os mexilhões foram expostos durante 28 dias a concentrações de cada metal, de forma isolada e em misturas.

“A platina estimulou o metabolismo energético e ativou mecanismos de desintoxicação em concentrações baixas, enquanto o paládio comprometeu as reservas de energia e a eficiência metabólica dos organismos em doses elevadas.

Já o ródio destacou-se pela capacidade de induzir danos oxidativos significativos em lípidos e proteínas”, descreve o estudo.

Segundo uma nota de imprensa da UA, as misturas de metais provocaram efeitos “complexos e não lineares” nos bivalves analisados.

“As combinações de platina com paládio ou ródio geraram respostas sinérgicas no metabolismo e na limpeza celular, e a exposição simultânea aos três metais revelou um perfil distinto com respostas maioritariamente aditivas”, adianta.

Os investigadores consideram que o trabalho realizado “reforça a necessidade de considerar misturas de contaminantes na avaliação de riscos para os ecossistemas costeiros”.