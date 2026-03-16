A Proteção Civil da Madeira alertou esta segunda-feira para o agravamento das condições meteorológicas a partir de quarta-feira, altura em que o arquipélago será afetado pela depressão Therese, com chuva, neve, vento e agitação marítima forte.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira indica que “o estado do tempo será influenciado pelo enfraquecimento do anticiclone, associado à aproximação da depressão, centrada entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira, que deverá condicionar o tempo para a Madeira e Porto Santo até ao início da próxima semana”.

Segundo a Proteção Civil, o agravamento do estado do tempo acontecerá a partir de terça-feira, prolongando-se pelo menos até sexta-feira, estando previstos períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada nas costas norte, sul, regiões montanhosas e ilha do Porto Santo.

Também poderá ocorrer precipitação de neve acima dos 1.400 a 1.500 metros de altitude na quarta e na quinta-feira.

O vento será forte de oeste/sudoeste, com rajadas até os 70 quilómetros por hora e até os 90 quilómetros por hora nas serras altas, podendo atingir os 130 quilómetros na sexta-feira.

Quanto à agitação marítima, a Proteção Civil indica que as ondas serão de noroeste com quatro a cinco metros e, na costa sul e Porto Santo, são esperadas ondas de sudoeste a partir de sexta-feira, quando se prevê um novo agravamento com ondas de cinco a seis metros e altura máxima até 10 a 12 metros, “diminuindo gradualmente durante a tarde”.

Devido a estas condições atmosféricas adversas, a Proteção Civil madeirense considera ser expectável ocorrerem quedas de árvores, o que pode afetar infraestruturas de comunicação e energia, arrastamento de objetos para as vias rodoviárias, piso escorregadio e formação de lençóis de água, ocorrência de inundações e galgamentos costeiros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já emitiu avisos meteorológicos amarelos para o arquipélago da Madeira por causa destas previsões.