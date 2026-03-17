A Assembleia Municipal de Castelo Branco aprovou esta segunda-feira a criação de uma comissão especial de acompanhamento à recuperação do concelho na sequência da depressão Kristin.

Na reunião extraordinária desta segunda-feira, a proposta foi viabilizada com 23 votos a favor do PSD/CDS-PP e da IL, 11 abstenções do PS e de um independente e três votos contra do Chega e oito do PS.

A proposta de criação desta comissão é da autoria do grupo municipal do PSD/CDS-PP e coube ao deputado Luís Filipe Santos explicar à Assembleia os objetivos e a motivação de tal proposta.

“Trata-se de uma proposta de responsabilidade e de compromisso com o concelho. Perante a realidade e o rasto de destruição que a depressão deixou, entendemos que a Assembleia Municipal devia participar”, sustentou.

O eleito social-democrata sublinhou que a criação desta comissão “não representa qualquer gesto de bloqueio”, mas antes “no restrito respeito da lei e desta Assembleia Municipal”.

O objetivo passa por acompanhar, monitorizar e avaliar a resposta que está a ser dada no terreno e permitir que haja uma aceleração da resposta pública.

“A Assembleia Municipal existe também para acompanhar processos. O concelho enfrenta uma catástrofe desta dimensão e a pior escolha seria a passividade. O que está em causa é saber se queremos dotar a assembleia de um mecanismo sério para acompanhamento”, vincou.

Da parte da bancada socialista, Jorge Santos questionou a necessidade da criação desta comissão que classificou de redundante.

“O que está aqui em causa é se esta comissão é necessária ou acrescenta valor. Para quê [a sua criação]? Criar mais reuniões, atas e relatórios? Também exige conhecimento técnico especializado que muitos de nós não temos. Isso significa mobilizar técnicos necessários em outros locais”, frisou.

O deputado socialista realçou ainda que nada disto é gratuito e vai ser pago pelos contribuintes.

“É mesmo esta a nossa prioridade, as pessoas pedem é soluções. Os cidadãos o que esperam não são mais estruturas, mas soluções”, concluiu.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues (PS) lamentou que passado todo este tempo após a passagem da depressão Kristin pelo concelho não tenha tido “uma palavra ou um telefonema” da parte daqueles que defendem a criação desta comissão.

“Passado todo este tempo e já é muito não tive da parte dos que defendem a criação da comissão um telefonema ou uma palavra de conforto ou disponibilidade”, salientou.

O autarca socialista teme que se esteja perante uma situação similar à que ocorreu em relação aos fogos florestais que afetaram o concelho no ano passado.

“Ainda hoje estamos à espera de assinar com o Governo o contrato dos apoios dos incêndios de 2025. O que é certo é que até ao dia de hoje ainda não fomos chamados para assinar o protocolo para receber o dinheiro”, notou.

Leopoldo Rodrigues teme que esteja perante uma situação semelhante, mas salienta que a situação atual é ainda mais grave.

O social-democrata Luís Filipe Santos reagiu às palavras de Leopoldo Rodrigues e manifestou-se mesmo “surpreendido” com o seu teor.

“Fico surpreendido com uma certa inverdade. Todos da coligação [PSD/CDS-PP] manifestaram a sua total solidariedade [com o município]. Não percebi as suas declarações [Leopoldo Rodrigues] e não me identifico com elas”, sustentou.