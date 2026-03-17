Um homem, de 69 anos, morreu na segunda-feira, num acidente de trator, tendo sido encontrado já sem vida, na aldeia de Cernadela, concelho de Macedo de Cavaleiros, adiantou, esta terça-feira, à Lusa, o comandante dos bombeiros.
De acordo com o comandante dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, João Venceslau, o homem estaria a fazer trabalhos agrícolas quando o trator capotou, acabando por ficar debaixo da máquina agrícola.
Após várias horas sem aparecer em casa, a mulher deslocou-se à propriedade onde encontrou já o homem sem vida.
O alerta foi dado às 20h15, mas o óbito foi declarado no local, pela equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação), por volta das 22h00.
Além dos bombeiros, esteve ainda no local a equipa de investigação de acidentes da GNR.