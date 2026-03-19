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O Bloco de Esquerda (BE) quer saber que medidas o Governo pretende adotar para garantir a conservação da igreja de São Dinis, em Vila Real, que remonta ao século XIV e está em “avançado estado de degradação”.

O deputado do BE, Fabian Figueiredo, questionou a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, através da Assembleia da República, sobre a igreja de São Dinis, situada na zona histórica da Vila Velha, em Vila Real, que “constitui um dos mais antigos e relevantes testemunhos da fundação da cidade”, e defendeu a sua classificação como monumento nacional.

Segundo referiu, no texto enviado esta quinta-feira à agência Lusa, a origem deste templo remonta ao século XIV, teve uma ampliação no século XVII e a conclusão da torre e forro da igreja está datada de 1778, encontrando-se atualmente contíguo à capela de São Brás, classificada como monumento nacional.

“Apesar da sua relevância histórica, cultural e patrimonial para a cidade de Vila Real, a igreja de São Dinis encontra-se atualmente num estado avançado de degradação. A população tem vindo a alertar para a necessidade urgente de intervenção, sublinhando que a situação atual coloca em risco a preservação de um elemento fundamental da memória histórica da cidade”, salientou o deputado.

Referiu ainda que a proximidade com a capela de São Brás, classificada como monumento nacional, condiciona a realização de obras por iniciativa exclusiva da paróquia, tornando indispensável o acompanhamento e a intervenção das entidades públicas responsáveis pela salvaguarda do património.

“A persistência desta situação representa não apenas a degradação progressiva de um imóvel com elevado valor histórico e identitário, mas também um sinal preocupante de desvalorização do património cultural que marca a origem e a história de Vila Real“, frisou Fabian Figueiredo, para quem a “ausência de uma intervenção atempada poderá conduzir a danos irreversíveis num monumento que integra o núcleo mais antigo da cidade”.

Por isso, defendeu que se torna “imperativo que as entidades competentes assumam as responsabilidades na proteção, salvaguarda deste património e iniciar o processo de classificação da Igreja de São Dinis como monumento nacional”.

A propósito, o BE perguntou se a ministra da Cultura tem conhecimento do estado de degradação da igreja de São Dinis, que avaliação foi realizada pelas entidades competentes relativamente ao estado de conservação deste imóvel e que medidas concretas pretende o Governo adotar para garantir a conservação, reabilitação e valorização da Igreja de São Dinis.

Questionou ainda sobre se está prevista a mobilização de financiamento ou de programas específicos de apoio ao património para assegurar uma intervenção urgente neste monumento e se tem o Governo articulado com município de Vila Real e Património Cultural, I.P para a classificação da igreja como monumento nacional.