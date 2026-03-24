O militante do Chega Ivo Faria, de 27 anos, que fora candidato pelo partido à União de Freguesias de Antime e Silvares S. Clemente (Fafe) nas últimas autárquicas, foi detido este fim de semana por alegado abuso sexual da própria filha de cinco anos e pornografia infantil, tendo esta segunda-feira sido expulso do partido avança o jornal Público. O Conselho de Jurisdição Nacional do Chega decidiu expulsar Ivo Faria, na sequência de um processo disciplinar que lhe tinha sido instaurado.

Na sequência dos crimes de que é acusado, Ivo Faria ficou em prisão preventiva e com inibição de responsabilidades parentais relativamente à filha. Num comunicado, a Polícia Judiciária esclarece que deteve em flagrante delito um homem, com 27 anos, suspeito da prática dos crimes de pornografia de menores, abuso sexual de crianças agravado, e ainda de devassa da vida privada. O último crime terá sido cometido contra a ex-mulher, que é também mãe da criança que terá sido sexualmente abusada.

Sem nunca referir o nome de Ivo Faria, a PJ nota que foram recolhidos “fortes indícios de que o suspeito terá abusado sexualmente da própria filha” e que partilhou “registos íntimos da companheira, sem o seu consentimento”. Na sequência de uma busca domiciliária, a PJ indica que apreendeu os equipamentos informáticos do suspeito, tendo “vindo a identificar-se centenas de ficheiros com conteúdo compatível com pornografia de menores”.

“Alguns desses ficheiros continham imagens de crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos”, que depois eram partilhados por Ivo Faria.