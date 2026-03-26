É o fim de uma era. Os Óscares vão mudar — pelo menos no que toca à localização — e vão abandonar a clássica Hollywood Boulevard, a conhecida avenida em que se situa o Dolby Theathre, onde a cerimónia acontecia há 25 anos.
Não é que vão para longe: os prémios passarão, a partir da próxima edição, a ser atribuídos no espaço para eventos L.A. Live, na baixa de Los Angeles (segundo uma pesquisa no Google Maps, a 23 minutos de carro do Dolby Theatre). A Academia, citada pelo LA Times, confirmou que a ideia é a cerimónia em si acontecer no Peacock Theater, dentro deste espaço.
O plano é que os Óscares passem a acontecer no novo local até 2039, uma vez que o contrato agora assinado se estende até esse ano, depois de nos últimos anos o acordo ter estado a ser negociado em clima de secretismo.
Não é a única mudança no evento: como já se sabia, a partir de 2029 a cerimónia passará a ser transmitida no Youtube, e não no canal ABC, como acontece há cinquenta anos. Na cerimónia deste ano, o apresentador, Conan O’Brien, produziu mesmo um sketch em que brincava com a forma como quem quiser ver os Óscares a partir dessa altura terá a experiência interrompida por vários anúncios.
A ideia é tentar chegar a uma audiência maior, uma vez que o número de espetadores tem diminuído de forma consistente — o jornal refere que no final dos anos 1990 o número rondava os 40 milhões; este ano foram 17,9 milhões, menos 9 pontos percentuais do que em 2025.
Como o LA Times lembra, a Hollywood Boulevard, avenida icónica de Los Angeles, marca a imagem dos Óscares, com a passadeira vermelha por onde os convidados passam a ser colocada perto do Passeio da Fama. O L.A. Live virá oferecer um local mais “centralizado”, “tipo campus“, com vários espaços para permitir que o evento, a passadeira vermelha, a chegada de convidados e as afterparties aconteçam, assim como espaço para que os jornalistas trabalhem, por exemplo.
O teatro que fica dentro deste espaço deverá ser objeto de melhorias, incluindo no palco e sistemas de luz e som, para se adaptar melhor à lógica dos Óscares. Também a sua lotação deverá ser aumentada (a Academia tem agora mais de onze mil membros), uma vez que já se vinham acumulando queixas sobre a falta de espaço no Dolby Theatre.