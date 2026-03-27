Uma colisão entre duas viaturas levou esta sexta-feira ao corte da autoestrada A5, ao quilómetro 24, no sentido Lisboa-Cascais, junto ao Nó de Alvide, Alcabideche, disseram à Lusa fonte dos Bombeiros de Alcabideche e da Brisa.
De acordo com BCR — Brisa Concessão Rodoviária, a A5 está fechada ao quilómetro 24, em Alcabideche, no concelho de Cascais, devido a um incidente, estando o trânsito a ser desviado pelo Nó Alvide.
Fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche adiantou à Lusa que o corte do trânsito na autoestrada é devido a um acidente entre duas viaturas, escusando-se a adiantar mais pormenores.
No local, de acordo com a mesma fonte, encontram-se meios dos Voluntário de Alcabideche e da Guarda Nacional Republicana (GNR).
Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o acidente foi dado cerca das 08h47, encontrando-se no local 19 bombeiros, apoiados por nove viaturas.