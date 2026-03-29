No dicionário dos Paus, ter cara de "Enterro" é sinónimo de sorriso no rosto

“Decidimos morrer e queremos fazê-lo nas nossas próprias condições, seremos nós a empurrar o nosso caixão”. Só quem não conhece os Paus nem o seu percurso pode estranhar ver Quim Albergaria fazer uma declaração destas com o seu sorriso característico estampado no rosto. Ao longo de 18 anos, o quarteto traçou um percurso seguindo as suas próprias regras e que termina com Enterro, o derradeiro gesto artístico onde assinalam o próprio fim. Este sábado, na Casa Capitão, assistimos a um de vários velórios planeados para este ano, antes do derradeiro funeral. No entanto, desafiando a tradição do requiem, o que houve foi festa, e da boa.

A ideia de uma banda parar no seu auge por escolha própria não é nova. A história está repleta de exemplos agridoces, de The Police aos OutKast, de The White Stripes aos Daft Punk; em Portugal — não obstante as subsequentes reuniões — podemos citar os Ornatos Violeta, os Da Weasel ou os Silence 4. Mas nem pôr isso deixa de custar cada vez que acontece, de gerar “e ses”, de puxar pelo nosso lado mais egoísta de ter uma banda a fazer o que queremos e não o que eles bem entendem. Só que como cantam em YESS — tema de 2019 e um dos recuperados nesta noite —, Fábio Jevelim, Hélio Morais, Makoto Yagyu e Quim Albergaria são o que lhes apetece — e neste momento apetece-lhes parar.

Como admitiram em entrevista ao Público, os Paus decidiram acabar quase por desafio, quando a ideia de terminar surgiu primeiro como farsa e depois como tragédia: sugerida como piada face aos exemplos de bandas demissionárias que se arrastam anos a fio em tours de despedida, começou a ser levada a sério quando se aperceberam que a vida familiar, a atividade profissional e os outros projetos musicais de cada um estavam a cada vez mais a tornar impeditiva a continuidade da banda.