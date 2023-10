“Vai com calma, que eu já cheguei nervoso.” Canta-se assim o refrão de Calma, a música que abre Paus e o Caos, espécie de aviso tácito para a intensidade que se segue no sexto álbum da banda. Todavia, no Haus, o estúdio em Lisboa que serve como quartel-general para o grupo, imperou a descontração, se bem que pontuada pelo entusiasmo de regressar aos palcos.

O Observador esteve com os Paus e acompanhou um ensaio na véspera da banda fazer as primeiras datas de promoção a este lançamento: primeiro no Porto, a 29 de setembro no M.Ou.Co., e depois em Lisboa, subindo ao Teatro Maria Matos esta terça-feira, 3 de outubro. Desta vez, é preciso arranjar mais espaço entre a bateria siamesa de Quim Albergaria e Hélio Morais, os teclados de Fábio Jevelim e o baixo de Makoto Yagyu, já que partilham responsabilidades com João Cabrita no saxofone, Iúri Oliveira nas percussões e Iguana Garcia na guitarra — substituindo Thomas Attar, que foi quem participou no disco.

Entre cigarros e piadas, a banda recebeu as primeiras impressões em vinil do novo álbum e explicou de onde este surgiu. Por um lado, a vontade de experimentar vem desde a génese dos Paus; aliás, basta olhar para a estrutura atípica do quarteto e a forma como cada álbum se recusa a repetir as fórmulas do anterior. Por outro, a banda foi somando colaborações nos seus 14 anos de atividade, tanto ao vivo nos ciclos de concertos Só Desta Vez como em vários dos seus projetos. Se LXSP, EP de 2019, foi concebido em São Paulo com vários artistas brasileiros, YESS, o quinto álbum lançado nesse mesmo ano, contou com o toque eletrónico de Grassmass ao longo de vários temas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.