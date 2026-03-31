O Curtas Vila do Conde — Festival Internacional de Cinema regressa de 17 a 26 de julho para a 34.ª edição, que terá mais de 90 estreias nacionais entre as várias secções habituais, anunciou a organização esta segunda-feira.

Em comunicado, a organização nota o regresso das habituais secções Cinema Revisitado, com “filmes de antologia” em foco nesta edição, e o New Voices, centrada este ano no espanhol Guillermo Galoe, mostrando duas longas e três curtas-metragens, incluindo o Prémio Goya de Melhor Documentário, “Frágil Equilibrio” (2016).

Em todas as secções, serão apresentados perto de 30 filmes em estreia mundial, e quase uma centena pela primeira vez em território português.

Na secção de antologia, entre outros, nota para “Bocaccio 70” (1962), “Kwaidan” (1964) e “New York Stories” (1989), filmes com ‘episódios’ assinados por vários cineastas, e também para “Seven Women, Seven Cins” (1986), da autoria de sete cineastas mulheres.

Na secção Stereo, associado à música, voltam os cinceconcertos, com o britânico Alabaster DePlume a musicar, em quinteto, uma banda sonora para “Time of the Heathen” (1961), uma obra ‘perdida’ e redescoberta de Peter Kass.

Os Mão Morta Redux vão musicar curtas-metragens de Pedro Sarrazina, de “Estória do Gato e da Lua”, de 1995, a “Sombras de Nós Próprios”, do ano passado.

Ao todo, a programação contará com 86 sessões de cinema e 90 estreias nacionais, somando-se a isto 16 conversas, quatro oficinas e mais de uma dezena de atividades para famílias e crianças.