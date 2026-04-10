A capitania do Porto do Funchal prolongou esta sexta-feira os avisos de agitação marítima e vento fortes para o arquipélago da Madeira até às 06h00 de sábado, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
A autoridade marítima regional refere que o vento vai ser de norte/noroeste, “fresco a muito fresco (39 a 50 quilómetros por hora), por vezes forte (51 a 61 quilómetros por hora)”.
Quanto à ondulação, na costa norte da ilha da Madeira as vagas vão ser também de norte/noroeste, de 2,5 a 3,5 metros, aumentando para três a quatro metros a partir do fim da tarde, e na costa sul esperam-se ondas de um a dois metros.
A visibilidade no mar deve ser “boa a moderada”, informa a capitania.
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“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, insiste a autoridade marítima regional.
O movimento no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo continua condicionado, constando na página da ANA – Aeroportos de Portugal, pelas 10h15, sete chegadas e cinco partidas de aviões canceladas devido ao vento forte naquela zona da ilha.
O avião da Binter que efetua as ligações aéreas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo não efetuou ainda as viagens programadas para sexta-feira.