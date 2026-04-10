Concertos, exposições, espetáculos de teatro e conferências são os destaques do festival que arranca no sábado, em Odemira, no distrito de Beja, para celebrar e refletir “em torno dos valores da democracia, justiça e liberdade”.

O Abril em Odemira — Festival da Justiça e Liberdade é promovido pela Câmara Municipal, com a colaboração de vários parceiros de âmbito nacional, regional e local.

O evento vai decorrer até ao dia 26 de abril, transformando esta vila do litoral alentejano “num palco aberto à cultura e à participação cívica”, frisou o município, em comunicado.

“O festival reafirma Odemira como território culturalmente dinâmico e criativo, oferecendo aos visitantes e à comunidade momentos de festa e convívio, sem esquecer a importância cívica das comemorações de Abril”, acrescentou.

O Abril em Odemira — Festival da Justiça e Liberdade é inaugurado oficialmente pelas 16h00 deste sábado, com música na Igreja da Misericórdia, a inauguração de exposições em três espaços públicos da localidade e um “Odemira de Honra” no Quintal da Música, onde vai atuar o DJ Rádio Safari.

Como habitualmente, o programa do festival inclui dezenas de iniciativas, que vão da música à literatura, passando por exposições, debates, teatro, eventos desportivos, artes performativas e atividades para crianças.

A música é um dos grandes destaques da iniciativa, que conta com diversos palcos espalhados pela vila.

Na noite de 24 de abril, o Palco Revolução recebe Samuel Úria (22h00), o Palco Chaimite os concertos de Duques do Precariado (23h15) e Girls 96 (01h30), e o Palco Liberdade a atuação de A Garota Não (00h30), já depois do espetáculo pirotécnico previsto para a meia-noite.

No dia seguinte, será a vez das atuações do grupo Moços do Mira & Convidados (19h00) e Ganso (22h00), no Palco Revolução, de Unsafe Space Garden (23h15) e Esquerda (00h30), no Palco Chaimite, e de Os Quatro e Meia (00h00), no Palco Liberdade.

No âmbito do festival, a vila recebe ainda o FEstaViva — Festival de Estátuas Vivas de Odemira, o ciclo de cinema Fulgores de Abril, uma feira do livro e conversas com diversos autores, um encontro de grupos corais e outro de bandas filarmónicas.

Para dia 23 de abril está prevista a conferência “50 anos de Poder Local Democrático”.

Tal como nas edições anteriores, a Câmara de Odemira vai disponibilizar uma aplicação digital que permitirá “consultar o programa completo e aceder a informações práticas sobre os diferentes espaços, horários e atividades, facilitando a participação e a experiência de quem visita a vila”.