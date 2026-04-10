A PSP deteve dois homens, de 34 e 39 anos, por suspeitas de tráfico de droga na cidade de Portalegre, tendo sido apreendidas 217 doses individuais de estupefaciente, designadamente haxixe, revelou esta sexta-feira aquela força de segurança.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP, em nota publicada na página da rede social Facebook, indicou que os suspeitos foram detidos esta semana, em flagrante delito, por polícias da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Portalegre.

As detenções ocorreram “no âmbito do combate ao crime de tráfico de estupefacientes” e do “patrulhamento continuo e incisivo que a PSP realiza para debelar este fenómeno criminal”, adiantou a polícia.

Segundo aquela força de segurança, o processo-crime vai seguir as “ulteriores diligências” junto do Tribunal de Portalegre.