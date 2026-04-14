As provas-ensaio do 4.º, 6.º e 9.º anos arrancam esta terça-feira para testar o formato digital em que irão realizar-se as avaliações externas a partir do final de maio e garantir que os alunos estão familiarizados com a plataforma.

Inicialmente previstas para começar em 23 de fevereiro, as provas-ensaio foram adiadas devido às tempestades que atingiram várias zonas do país no início daquele mês.

O novo calendário das provas-ensaio arranca esta terça-feira com a prova de Inglês para os alunos do 6.º ano, que dois dias depois fazem a de Português (dia 16) e a 20 de abril a de Matemática.

Os alunos do 4.º ano realizam a prova de Português em 15 de abril, seguindo-se a de Matemática (17 de abril).

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Já os alunos do 9.º ano vão realizar o teste para o exame nacional de Português em 21 de abril e o teste para Matemática em 23 de abril.

Estas provas em formato digital servem para garantir que as escolas estão preparadas para a época de avaliação externa, que começa no final de maio, e que os alunos estão familiarizados com a plataforma que irão depois usar nas oficiais.

Este ano, as provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) dos 4.º e 6.º anos realizam-se entre 27 de maio e 9 de junho, e as provas finais do 9.º ano estão marcadas para 17 de junho (Português) e 22 de junho (Matemática).

Há alunos que vão fazer as provas-ensaio em instalações improvisadas

Estas provas-ensaio foram adiadas devido às tempestades de fevereiro. E, de acordo com o Jornal de Notícias (JN), há alunos que vão realizar estas provas em estruturas improvisadas e com fraco sinal de internet, sobretudo na região Centro do país.

As aulas já foram retomadas em todos os estabelecimentos de ensino, mas há quem esteja a ter aulas em localizações alternativas. O jornal refere que, na freguesia de Monte Real e Carvide (Leiria), os alunos da EB1 estão a ter aulas na Casa do Povo, disse o autarca Rui Pereira. “Vai ser um ensaio muito limitado”, referiu ao jornal, notando que a falta de internet é ainda uma preocupação.

Já no agrupamento de Vieira de Leiria (Marinha Grande), há duas escolas que estão a funcionar em monoblocos. Assim, as provas-ensaio vão ser feitas na escola-sede do agrupamento, explicou o diretor José Soares ao JN. Das três escolas que ficaram inoperacionais, só ainda uma ofi recuperada, disse o diretor.

(Atualizada com mais informação às 8h20)