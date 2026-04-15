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"Estou a conduzir os javalis para a floresta": robô perseguiu animais na Polónia

Este artigo tem mais de 6 meses

Não é a primeira vez que Edward dá que falar. Já foi visto a dançar, a interagir com pessoas e agora a fazer de 'pastor' em pleno cenário urbano. Tem tudo mas não é para todos: custa 13.500 dólares.

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Edward é o modelo G1 da empresa chinesa Unitree. Trabalha com IA, pesa 35 quilos e tem cerca de 1,30 metros de altura

X e Instagram de Edward Warchocki

Edward é o modelo G1 da empresa chinesa Unitree. Trabalha com IA, pesa 35 quilos e tem cerca de 1,30 metros de altura

X e Instagram de Edward Warchocki

Chama-se Edward Warchocki, anda e corre como uma pessoa, mas não é uma pessoa. É um robô humanoide e foi visto a perseguir javalis em Varsóvia, na Polónia, enquanto gritava “Vão-se embora”.

No vídeo que partilhou no domingo no seu perfil na rede social X e no Instagram — e que se tornou rapidamente num sucesso na internet—, Edward explicou o motivo da corrida noturna: “Estou a conduzir os javalis para a floresta”.

O episódio teve lugar na zona sudeste da cidade, a cerca de 13 quilómetros do centro. Perto está um banco de areia chamado Kępa Wieloryb, uma reserva natural de vida selvagem da Natura 2000 — a maior rede de áreas protegidas do mundo —, onde passa o rio Vístula. Foi para essa zona que Edward encaminhou os três animais.

A presença de javalis na cidade polaca não é uma novidade. Só nos primeiros três meses deste ano, foram registadas mais de 3 mil ocorrências com javalis, com alguns moradores a serem atacados, disse à TVP World Karol Podgórski, diretor do Departamento Municipal de Silvicultura de Varsóvia.

A presença de Edward no local teve mão humana. Radosław Grzelaczyk, o proprietário do robô, teve uma formação em robótica em 2025 na China. Depois disso, o polaco decidiu comprar o robô da fabricante chinesa Unitree, para o levar à rua e testar, para ver como se comportava em ambientes urbanos e interações quotidianas. Esta situação não foi exceção. “Ver este robô a perseguir javalis já não me surpreende”, disse Grzelaczyk à emissora polaca.

Os detalhes do episódio não foram planeados mas poderiam muito bem ter sido. O robô da Unitree foi visto junto do hotel Double Tree a correr com três javalis. Mas isso são coincidências. Afinal, ‘quem’ é Edward Warchocki?

Este robô humanoide ganhou a atenção do público muito antes deste episódio com os três suínos selvagens. Com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, já foi visto a dançar e a interagir com pessoas e agora tornou-se numa estrela com este vídeo em que surge a pastorear animais em pleno cenário urbano. Já participou no programa Dança com as Estrelas, na televisão polaca, onde também cantou, já deu diversas entrevistas e já esteve, inclusive, com o ministro das Finanças e da Economia polaco, Andrzej Domański.

Edward, ou Edek, como se assume no seu site oficial. é o modelo G1 da empresa chinesa Unitree. Pesa 35 quilos e tem cerca de 1,30 metros de altura. A sua autonomia é de duas horas possuindo um sistema (LiDAR, sigla em inglês de Light Detection and Ranging) para identificar obstáculos e medir distâncias através de sinais de laser, mecanismo semelhante ao dos barcos, mas, em vez das ondas de som do Sonar, o robô usa luz, como a maioria dos modelos de topo de gama dos drones de filmagem e alguns de combate.

As funcionalidades do “Agente Humanoide”, assim o descreve o fabricante, incluem flexibilidade e mobilidade avançada, a evolução diária das suas capacidades “impulsionada por Inteligência Artificial”, uma capacidade de carga nos seus braços para dois a três quilos, um hardware equipado com o processador CPU (sigla de Central Processing Unit) de oito núcleos de alto desempenho e ainda a destreza humana na ponta dos dedos. “Em combinação com o controlo híbrido força-posição, é sensível e fiável, e consegue simular as mãos humanas para realizar manuseamentos precisos de objetos”, revela a Unitree. Mas tudo isto tem um preço: 13.500 dólares (cerca de 11.450 euros) é o valor mínimo para adquirir este robô.

Proponha uma correção, sugira uma pista: mccarvalho@observador.pt

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