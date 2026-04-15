"Estou a conduzir os javalis para a floresta": robô perseguiu animais na Polónia

A presença de Edward no local teve mão humana. Radosław Grzelaczyk, o proprietário do robô, teve uma formação em robótica em 2025 na China. Depois disso, o polaco decidiu comprar o robô da fabricante chinesa Unitree, para o levar à rua e testar, para ver como se comportava em ambientes urbanos e interações quotidianas. Esta situação não foi exceção. “Ver este robô a perseguir javalis já não me surpreende”, disse Grzelaczyk à emissora polaca.

Os detalhes do episódio não foram planeados mas poderiam muito bem ter sido. O robô da Unitree foi visto junto do hotel Double Tree a correr com três javalis. Mas isso são coincidências. Afinal, ‘quem’ é Edward Warchocki?

Este robô humanoide ganhou a atenção do público muito antes deste episódio com os três suínos selvagens. Com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, já foi visto a dançar e a interagir com pessoas e agora tornou-se numa estrela com este vídeo em que surge a pastorear animais em pleno cenário urbano. Já participou no programa Dança com as Estrelas, na televisão polaca, onde também cantou, já deu diversas entrevistas e já esteve, inclusive, com o ministro das Finanças e da Economia polaco, Andrzej Domański.

Edward, ou Edek, como se assume no seu site oficial. é o modelo G1 da empresa chinesa Unitree. Pesa 35 quilos e tem cerca de 1,30 metros de altura. A sua autonomia é de duas horas possuindo um sistema (LiDAR, sigla em inglês de Light Detection and Ranging) para identificar obstáculos e medir distâncias através de sinais de laser, mecanismo semelhante ao dos barcos, mas, em vez das ondas de som do Sonar, o robô usa luz, como a maioria dos modelos de topo de gama dos drones de filmagem e alguns de combate.

As funcionalidades do “Agente Humanoide”, assim o descreve o fabricante, incluem flexibilidade e mobilidade avançada, a evolução diária das suas capacidades “impulsionada por Inteligência Artificial”, uma capacidade de carga nos seus braços para dois a três quilos, um hardware equipado com o processador CPU (sigla de Central Processing Unit) de oito núcleos de alto desempenho e ainda a destreza humana na ponta dos dedos. “Em combinação com o controlo híbrido força-posição, é sensível e fiável, e consegue simular as mãos humanas para realizar manuseamentos precisos de objetos”, revela a Unitree. Mas tudo isto tem um preço: 13.500 dólares (cerca de 11.450 euros) é o valor mínimo para adquirir este robô.