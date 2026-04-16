Dois idosos ficaram esta quinta-feira desalojados na sequência do desabamento parcial da fachada de um edifício no centro de Faro, que provocou ainda ferimentos numa das vítimas, disse o presidente da Câmara de Faro.

De acordo com António Pina, os desalojados “são um casal de alguma idade, tendo o senhor, que estava na zona próxima que ruiu, sofrido pequenas escoriações“, tendo sido encaminhado para o hospital para receber assistência médica.

“A derrocada provocou também danos em duas viaturas que estavam estacionadas nas imediações”, acrescentou o autarca, em declarações aos jornalistas.

Segundo António Pina, a derrocada aconteceu junto a uma “obra que era acompanhada pelos técnicos, porque existia alguma preocupação por parte dos vizinhos”.

“A primeira preocupação é realojar estas pessoas e, a seguir, é a intervenção dos peritos do município e dos seguros para fazerem a avaliação e ver se o projeto [de obra] estava a ser cumprido, se tinha todas as condições de segurança”, notou.

Para o autarca, “alguma coisa terá falhado certamente e é isso que tem de ser agora avaliado”.

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve disse à Lusa que o alerta foi dado pelas 08h15, estando envolvidos nas operações meios dos bombeiros, da Polícia de Segurança Pública e dos serviços municipais.