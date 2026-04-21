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O PCP afirmou, esta terça-feira, que a demora na reabertura da urgência cirúrgica do hospital de Mirandela, encerrada há dois anos, se deve à falta de vontade política do Governo, alertando para o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde.

O PCP esteve, esta terça-feira de manhã, à porta do hospital de Mirandela, onde ouviu utentes e profissionais de saúde.

O partido disse já ter questionado o Governo, várias vezes, na Assembleia da República, a propósito do encerramento da urgência cirúrgica de Mirandela, que obriga os utentes deste concelho e dos concelhos limítrofes a deslocarem-se para Bragança, percorrendo dezenas de quilómetros.

Em declarações à Lusa, o membro do PCP de Mirandela, Jorge Humberto, afirmou que “o Governo e os ministros não são capazes de dar uma resposta”.

“Sabemos que há uma não vontade política para resolver este problema e estamos a submeter a população do sul do distrito a fazer quilómetros e quilómetros na nossa estrada da região”, criticou.

Esta falta de resposta evidencia, na opinião do PCP, “a falta de vontade política do Governo em resolver os problemas na saúde” do distrito.

Segundo Jorge Humberto, tem havido um grande desinvestimento no SNS, o que levará a um “colapso dos serviços” este verão, porque “não há contratação de médicos e de enfermeiros”, nem “reforço do equipamento do serviço público de saúde”.

Esta iniciativa aconteceu no seguimento de uma ação do PCP, que está a decorrer por todo o país, no âmbito da Jornada Nacional pela defesa do SNS. Prevê-se que ainda venham a acontecer eventos destes no hospital de Bragança e também em vários centros de saúde do distrito.