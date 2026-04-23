O Governo açoriano promoveu em 2025 mais de uma centena de ações de formação agrícola, num investimento superior a 244 mil euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), reforçando a qualificação do setor, foi esta quinta-feira anunciado.

“Este esforço estratégico visou reforçar competências, promover boas práticas e garantir a sustentabilidade económica, ambiental e social do setor agroalimentar“, adiantou a Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, que promoveu a formação agrícola abrangendo todas as ilhas do arquipélago.

Para o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, citado numa nota de imprensa, os resultados alcançados demonstram que “investir na formação é investir no futuro da agricultura açoriana”.

O governante sublinhou que “a capacitação profissional é um instrumento fundamental para melhorar a gestão das explorações, otimizar recursos e aumentar a produtividade de forma ajustada aos desafios atuais”.

“Cada ação realizada, cada agricultor capacitado e cada jovem sensibilizado representa um passo firme rumo a um setor mais qualificado, competitivo e sustentável”, destacou o titular da pasta.

Operacionalizada pela Direção Regional da Agricultura, Veterinária e Alimentação (DRAVA), em articulação com a Federação Agrícola dos Açores e outras entidades parceiras, a oferta formativa de 2025 “traduziu-se em 106 ações de formação, correspondentes a 2.201 horas de capacitação”, adiantou o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

As iniciativas mobilizaram mais de 1.500 participantes provenientes de diversas explorações e focaram-se em áreas estruturantes para a modernização do setor agroalimentar.

Entre as temáticas abordadas destacaram-se a utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos, o bem-estar animal, a agricultura de precisão, a segurança no trabalho agrícola, a gestão de resíduos, a economia circular, o modo de produção biológico, o ‘carbon farming’, os sistemas agroflorestais, a apicultura, a fruticultura, a pastagens e os solos agrícolas, acrescentou.

O programa incluiu ainda sessões inovadoras de ‘coaching’ técnico, com centenas de visitas diretas às explorações para uma abordagem personalizada no terreno.

Paralelamente, a Secretaria Regional promoveu a sensibilização junto da comunidade escolar, nomeadamente através dos workshops “Do Campo à Mesa: Cultivando o Futuro!”, em que foram realizadas 55 ações em 46 estabelecimentos de ensino de todas as ilhas, envolvendo ativamente 1.200 alunos.

Para o presente ano, está já no terreno um novo plano de formação, priorizando “áreas essenciais como a aplicação e atualização em produtos fitofarmacêuticos, a instalação de jovens agricultores, o modo de produção biológica, o controlo integrado de roedores e a gestão sustentável de pastagens”, revelou o Governo dos Açores.

António Ventura garantiu que a tutela continuará a trabalhar em parceria com os agricultores, técnicos, parceiros institucionais e comunidades locais.