Após ter anunciado que não apresentaria como país candidato, a emissora pública da Eslovénia, RTV Slovenia, confirmou que não irá transmitir o Festival Eurovisão da Canção deste ano. No lugar do habitual certame musical, a televisão nacional decidiu exibir uma série composta por documentários palestinianos.

“Não vamos transmitir o Festival Eurovisão da Canção”, afirmou Ksenija Horvat, a diretora da RTV, à Associated Press. “Vamos exibir a série de filmes Vozes da Palestina, com documentários e longas-metragens palestinianas”, acrescentou.

A Eslovénia não está sozinha nesta posição, embora a natureza do boicote varie entre os Estados europeus. A emissora espanhola RTVE reiterou recentemente a sua decisão de não transmitir o festival, o que resultará na ausência do evento nos ecrãs espanhóis pela primeira vez desde 1961, ano da sua primeira participação.

De igual forma, a RTÉ irlandesa já tinha anunciado em dezembro que se afastaria tanto da competição como da transmissão das galas. No caso dos Países Baixos e da Islândia, as emissoras nacionais (NPO e RÚV) optaram por desistir de enviar concorrentes, mas decidiram manter a emissão do espetáculo para os seus espectadores.

A discórdia reside na decisão dos organizadores de permitir a presença de Israel, o que motivou críticas severas por parte da Eslovénia face à forma como o país tem conduzido a guerra em Gaza.

O Festival Eurovisão da Canção de 2026, agendado para decorrer entre 12 e 16 de maio em Viena, conta com a participação de 35 países sob o lema “Unidos pela Música”. Apesar do esforço da organização em priorizar a música em detrimento da política, o evento tem enfrentado dificuldades crescentes em isolar-se das turbulências globais, sendo frequentemente recordada a exclusão da Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022.

Na terça-feira, foi tornada pública uma lista de 1.100 artistas que uniram vozes numa carta aberta de protesto, formalizando o seu boicote coletivo ao Festival Eurovisão da Canção.